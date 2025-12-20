نماینده مجلس می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری‌هاست و مدیریت شهری می‌تواند در زمان لازم از این منابع استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت اجرای سازوکار جدید وصول مالیات بر ارزش افزوده که براساس آن سهم دولت و شهرداری‌ها همزمان با پرداخت مردم دریافت می‌شود، گفت: در گذشته، رستوران‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های نمایش خانگی مالیات بر ارزش افزوده را از مردم همان لحظه دریافت می‌کردند، اما خودشان این مبالغ را با تأخیرهای طولانی به سازمان امور مالیاتی می‌پرداختند که این مسئله باعث می‌شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دیر به حساب آن‌ها برسد و حتی در مقاطعی، برخی شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شوند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس با تأکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری‌هاست، بیان کرد: وقتی این منابع به‌موقع واریز نشود، عملاً برنامه‌ریزی شهری مختل می‌شود. شهرداری‌ها نمی‌توانند از فرصت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی یا حتی اداره امور جاری خود به‌درستی استفاده کنند.

این نماینده مجلس اجرای همزمان وصول مالیات و واریز سهم شهرداری‌ها را کاری بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و گفت: در این طرح، همزمان با صدور صورت‌حساب، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب آن‌ها واریز می‌شود. این یعنی مدیریت شهری می‌تواند در زمان خودش از این منابع استفاده کند؛ چه برای پرداخت حقوق کارکنان و چه برای اجرای پروژه‌هایی که در سایه مالیات بر ارزش افزوده ساخته و تکمیل می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اظهار کرد: اثرگذاری این اقدام فقط به شهرداری‌ها محدود نمی‌شود. وقتی درآمدهای دولت به‌موقع تامین شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه زیرساخت‌های ملی، حمایت از بخش سلامت و ایفای تعهدات اجتماعی مانند صندوق‌های بازنشستگی نیز فراهم خواهد شد.

جوکار تاکید کرد: این موضوع منطقی است وقتی مردم مالیات را همان لحظه پرداخت می‌کنند، دولت هم همان لحظه آن را دریافت کند. این شفافیت و نظم مالی هم به نفع مردم و هم به نفع مدیریت شهری و هم به نفع اقتصاد کشور است.

