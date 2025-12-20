با ارزش‌ترین سنگ‌های ساختمانی ایران در شاهکوه نهبندان قرار دارد که گرانیت یکی از گران‌ترین آنهاست، اما نبود صنایع فرآوری و کمبود ماشین آلات صنعتی، ارزش افزوده‌ این محصولات را نصیب کشور‌های خارجی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دل کوه‌های کهن این سرزمین گنجی نهفته است؛ سنگ‌هایی که میلیون‌ها سال در اعماق زمین شکل گرفته‌اند امروز به دست مردان سخت کوش معدن در ۸۶ معدن سنگ جان می‌گیرند و به زیبایی بدل می‌شوند.

 مناطق شرقی و مرزی نهبندان را به سنگ‌های سبزش می‌شناسند؛ قلب نهبندان، شاهکوه، پایتخت معادن سنگ‌های ساختمانی ایران است.

بخش عمده‌ای از این ذخایر ارزشمند به دیگر استان‌ها یا حتی خارج از کشور ارسال می‌شود.

ناصری مدیر داخلی کارخانه فراوری سنگ‌های ساختمانی نهبندان گفت: محل تامین سنگ‌هایی که در اینجا برش داده می‌شود کوه‌های نهبندان و موجودی معادن خود نهبندان است.

او افزود: توان این را داریم که بیشتر تولید کنیم و این توان نیازمند و مستلزم ماشین آلات است.

روشن دل رئیس اداره صمت شهرستان نهبندان گفت: بالغ بر ۷۶۰ هزار تن سنگ سالیانه از معادن استخراج می‌شود.

او افزود: ۱۱ هزار تن سنگ به صورت فرآوری در سطح کشور و صادرات عرضه می‌شود.

 این یعنی ۹۹ درصد سنگ‌های استخراج شده از ۸۶ معدن سنگ‌های ساختمانی به صورت خام و فله‌ای از نهبندان خارج می‌شود.

 نهبندان با معادن غنی و مردمانی پرتلاش می‌تواند نه فقط معدن خیز بلکه مرکز فرآوری و صادرات سنگ شرق ایران باشد.

برچسب ها: سنگ های ساختمانی ، معدن سنگ
خبرهای مرتبط
صدور ۱۵ پروانه بهره برداری معدن در خراسان جنوبی
سرمایه گذاری بیش از ۲۵ میلیارد تومانی در معادن جدید خراسان جنوبی
۱۳ میلیون تن به ذخایر معدنی خراسان جنوبی افزوده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
France
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این اسمش تولید نیست
خود فروشی هست هیچ ارزش افزوده نداره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک شاکی
۱۱:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آفرین ادامه بدید به خام فروشی....این سنگو تنی ازتون میخرند میبرند ،فراوری میکنند میفروشند متری چهل یورو....خودم تو نمایشگاه سنگ ایتالیا دیدم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
استاندار و فرمانداران این استان و شهرستان باید یک سرمایه گذار واجد شرایط و کاردان را در این یک مکان درست بگذارند و این کارخانه را احداث کنند
۱
۱
پاسخ دادن
چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی جان باختند
از توسعه زیرساخت‌ها تا دستاورد‌های آموزشی سفر رئیس جمهور
آخرین اخبار
چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی جان باختند
از توسعه زیرساخت‌ها تا دستاورد‌های آموزشی سفر رئیس جمهور
پیشرفت ۹۳ درصدی مرکز جامع انتقال خون خراسان جنوبی
جای خالی صنایع فرآوری در پایتخت معادن سنگ‌های ساختمانی ایران