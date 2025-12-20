باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دل کوههای کهن این سرزمین گنجی نهفته است؛ سنگهایی که میلیونها سال در اعماق زمین شکل گرفتهاند امروز به دست مردان سخت کوش معدن در ۸۶ معدن سنگ جان میگیرند و به زیبایی بدل میشوند.
مناطق شرقی و مرزی نهبندان را به سنگهای سبزش میشناسند؛ قلب نهبندان، شاهکوه، پایتخت معادن سنگهای ساختمانی ایران است.
بخش عمدهای از این ذخایر ارزشمند به دیگر استانها یا حتی خارج از کشور ارسال میشود.
ناصری مدیر داخلی کارخانه فراوری سنگهای ساختمانی نهبندان گفت: محل تامین سنگهایی که در اینجا برش داده میشود کوههای نهبندان و موجودی معادن خود نهبندان است.
او افزود: توان این را داریم که بیشتر تولید کنیم و این توان نیازمند و مستلزم ماشین آلات است.
روشن دل رئیس اداره صمت شهرستان نهبندان گفت: بالغ بر ۷۶۰ هزار تن سنگ سالیانه از معادن استخراج میشود.
او افزود: ۱۱ هزار تن سنگ به صورت فرآوری در سطح کشور و صادرات عرضه میشود.
این یعنی ۹۹ درصد سنگهای استخراج شده از ۸۶ معدن سنگهای ساختمانی به صورت خام و فلهای از نهبندان خارج میشود.
نهبندان با معادن غنی و مردمانی پرتلاش میتواند نه فقط معدن خیز بلکه مرکز فرآوری و صادرات سنگ شرق ایران باشد.