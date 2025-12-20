سخنگوی بانک مرکزی گفت: آمار نقدینگی تا پایان مرداد ماه منتشر شده و برای بقیه آمار نیز باید ترازنامه بانک مرکزی بسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به پرسشهایی درباره زمان انتشار آمار بروز نقدینگی پاسخ داد او با اشاره به اهمیت ترازنامه بانک مرکزی، اظهار کرد: آمار نقدینگی تا پایان مرداد ماه منتشر شده و برای بقیه آمار نیز باید ترازنامه بانک مرکزی بسته شود.
سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام به این دلیل است که باید پایه پولی، که معادل ترازنامه بانک مرکزی است، در وضعیت قطعی قرار بگیرد و بسته شود به این ترتیب، ما میتوانیم به صورت همزمان رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را اعلام کنیم.