شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای کارت امید مادران به مادرانی که در سال جاری فرزندشان متولد می‌شود اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال مادران باردار و حمایت از کانون گرم خانواده؛ طرح کارت هدیه امید زندگی را برای آنها در نظر گرفت. این کارت؛ نوعی هدیه به مادرانی است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزند خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ به دنیا می‌آورند، تعلق می‌گیرد. در این بین مادرانی هستند که تا پایان سال فرزندشان متولد می‌شود و آنها از داشتن این هدیه محروم هستند.
متن پیام شهروندخبرنگار

لطفا مادر آن درکشور امید زندگی وجدانی جعمیت درکشور هستند؛ لطفا دارای چهار فرزند هستم وفرزندان پنجم در بهمن جاری بدنیا می‌آید لطفا کارت امید هم به این مادران تعلق بگیرد. شمس هستم نماینده بیمه در منطقه محروم میانکوه باتشکر

برچسب ها: کارت هدیه ، مادران باردار ، مشکلات مردم
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
