باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال مادران باردار و حمایت از کانون گرم خانواده؛ طرح کارت هدیه امید زندگی را برای آنها در نظر گرفت. این کارت؛ نوعی هدیه به مادرانی است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزند خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ به دنیا می‌آورند، تعلق می‌گیرد. در این بین مادرانی هستند که تا پایان سال فرزندشان متولد می‌شود و آنها از داشتن این هدیه محروم هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به این کارت به مادرانی که در سال جال جاری فرزندشان متولد می‌شود؛ تعلق گیرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

لطفا مادر آن درکشور امید زندگی وجدانی جعمیت درکشور هستند؛ لطفا دارای چهار فرزند هستم وفرزندان پنجم در بهمن جاری بدنیا می‌آید لطفا کارت امید هم به این مادران تعلق بگیرد. شمس هستم نماینده بیمه در منطقه محروم میانکوه باتشکر

