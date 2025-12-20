دیدار اینتر و بولونیا نیمه نهایی در سوپرجام ایتالیا، در وقت قانونی ۱ - ۱ تمام شد و در ضربات پنالتی بولونیا موفق شد ۳ - ۲ پیروز شده و فینالیست شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی سوپرجام فوتبال ایتالیا، تیمهای اینتر و بولونیا در ورزشگاه اول پارک شهر ریاض عربستان سعودی به مصاف هم رفتند که پس از تساوی یک – یک در جریان مسابقه، بولونیا در ضربات پنالتی با نتیجهی ۳-۲ به پیروزی رسید تا راهی دیدار فینال شود.
اینتر بازی را توفانی آغاز کرد و تنها ۷۱ ثانیه بعد از آغاز مسابقه با شلیک والی مارکوس تورام به گل نخست دست یافت. در ادامه بولونیا رفتهرفته فرصتهایی روی دروازهی اینتر خلق کرد و در دقیقه ۳۵ روی اشتباه یان بیسک، صاحب یک ضربهی پنالتی شد که کاپیتان ریکاردو اورسولینی آن را تبدیل به گل کرد.
در ادامه با وجود حملات و موقعیتهای متعدد دو تیم، بازی دیگر گلی نداشت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی، پنج ضربه پیاپی از دست رفت. سرانجام چیرو ایموبیله پشت توپ ایستاد و ضربهاش را به زیر تیر کوبید تا بولونیا جشن صعود بگیرد و قرار فینال با ناپولی را قطعی کند.
به این ترتیب اینتر هم مثل میلان حذف شد و به ایتالیا برمی گردد و ناپولی و بولونیا دوشنبه شب دیدار فینال را برگزار میکنند.