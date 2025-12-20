جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی، جوی و محور‌های مسدود کشور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور در بامداد شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران حدفاصل رضی‌آباد تا شهرقدس، تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.
 
وی افزود: بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان جنوب گزارش شده است.

رییس پلیس راه راهور فراجا همچنین تاکید کرد که محور‌های مسدود شریانی شامل بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ) , بندر خمیر – بندرعباس،  دلگان – زهکلوت ، بندر لنگه – پارسیان،  جیرفت – بلوک،  تربت حیدریه – باغچه و بالعکس، سبزوار – بردسکن و بالعکس،  طبس – اصفهان و محور‌های مسدود غیرشریانی شامل دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)،  گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)،  پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار،  قلعه گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان،  جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک،  محور یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، جاسک – بشاگرد،  تفت – ده بالا،  قلعه گنج – رمشک، قلعه گنج – جاسک،  جلگه – بمپور – ایرانشهر، دلگان – جلگه، فنوج – اسپکه،  قوچان – سلطان‌آباد به دلیل شرایط جوی و ایمنی به طور کامل مسدود هستند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

