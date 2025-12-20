رئیس جمهور آمریکا گفت که ارتش این کشور به وعده خود برای انتقام مرگ دو سرباز آمریکایی و یک مترجم که پس از حمله‌ای در سوریه کشته شده‌اند، عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک هفته پس از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم در شهر پالمیرای سوریه، گفت: ارتش ایالات متحده "به طور بسیار جدی به پایگاه‌های داعش در سوریه حمله می‌کند".

ترامپ روز جمعه در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود نوشت: "به دلیل قتل وحشیانه میهن‌پرستان شجاع آمریکایی توسط داعش در سوریه من بدینوسیله اعلام می‌کنم که ایالات متحده، همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی را از تروریست‌های قاتل مسئول این حادثه خواهد گرفت. 

ترامپ گفت که دولت سوریه، که پس از سقوط رژیم بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ تشکیل شد، «کاملاً از» عملیات نظامی ایالات متحده حمایت می‌کند.

وزارت امور خارجه سوریه همچنین تعهد خود را به مبارزه با داعش تکرار کرد و گفت که «از ایالات متحده و کشور‌های عضو ائتلاف بین‌المللی دعوت می‌کند تا از این تلاش‌ها حمایت کنند».

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که اوایل روز شنبه در X به اشتراک گذاشته شد، گفت: «جمهوری عربی سوریه تعهد راسخ خود را به مبارزه با داعش و اطمینان از عدم وجود پناهگاه امن در خاک سوریه تکرار می‌کند و به تشدید عملیات نظامی علیه آن در هر کجا که تهدیدی ایجاد کند، ادامه خواهد داد.»

پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده پیش از این گفته بود که نیرو‌های آمریکایی «جنگجویان، زیرساخت‌ها و سایت‌های تسلیحاتی داعش» را هدف قرار داده‌اند و افزود که این حمله «عملیات حمله هاوک‌آی» نامگذاری شده است.

هگست در پستی در رسانه‌های اجتماعی گفت: «این آغاز یک جنگ نیست - این اعلام انتقام است. امروز، ما دشمنان خود را شکار کردیم و کشتیم. تعداد زیادی از آنها و ما ادامه خواهیم داد.»

دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفتند که حملات هوایی علیه ده‌ها هدف داعش در سراسر مرکز سوریه انجام شده است. جزئیات مربوط به تعداد افراد زخمی یا کشته شده در دسترس نیست.

فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام)، که مسئول عملیات در خاورمیانه است، اعلام کرد که «جت‌های جنگنده، بالگردهای تهاجمی و توپخانه» را برای پرتاب «بیش از ۱۰۰ مهمات دقیق که زیرساخت‌ها و سایت‌های تسلیحاتی شناخته شده داعش را هدف قرار می‌دهند» مستقر کرده است. اما جزئیات بیشتری در مورد مکان‌ها یا تلفات ارائه نکرد.

سنتکام گفت که «نیرو‌های مسلح اردن نیز با هواپیما‌های جنگنده پشتیبانی کردند».

روزیلند اردن، خبرنگار الجزیره، پیش از این از واشنگتن دی سی گزارش داده بود که به نظر می‌رسد دولت سوریه عملیات ایالات متحده را «تصویب» کرده است.

او افزود: «دولت ترامپ در هفته‌های اخیر تلاش زیادی برای تقویت دولت احمد الشرع (الجولانی)، رئیس جمهور موقت جدید، انجام داده است و تلاش برای دور نگه داشتن داعش از اهداف غیرنظامی و نظامی در سوریه - در حالی که تلاش می‌کند دولت و همچنین جامعه مدنی را بازسازی کند - یک عملیات کلیدی است.»

به گفته ارتش ایالات متحده، سه آمریکایی - دو عضو گارد ملی ایالات متحده و یک مترجم غیرنظامی - آخر هفته گذشته در شهر پالمیرا در مرکز سوریه توسط مهاجمی که کاروانی از نیرو‌های آمریکایی و سوری را هدف قرار داد و سپس به ضرب گلوله کشته شد، کشته شدند.

سه سرباز آمریکایی نیز در این حمله زخمی شدند. ایالات متحده این حمله را به داعش نسبت داد و قول داد که تلافی کند. حدود ۱۰۰۰ سرباز آمریکایی به عنوان بخشی از یک عملیات چند ساله علیه بقایای نیرو‌های داعش در منطقه در سوریه مستقر هستند.

ائتلاف به رهبری ایالات متحده نیز در ماه‌های اخیر، حملات هوایی و عملیات زمینی در سوریه علیه مظنونان داعش انجام داده است که اغلب با مشارکت نیرو‌های امنیتی سوریه بوده است.

دولت موقت سوریه در مبارزه علیه داعش به رهبری ایالات متحده همکاری داشته است. ماه گذشته، هنگامی که الجولانی با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، توافقی در مورد همکاری حاصل شد.

Iran (Islamic Republic of)
داعش نماینده آمریکا در سوریه و منطقه است
۱۴:۴۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
داعش نماینده آمریکا در سوریه و منطقه است
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی خودش را از داعش در سوریه آغاز کرده است
۱۳:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی خودش را از داعش در سوریه آغاز کرده است
Iran (Islamic Republic of)
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار خودش رئیس کل همه گروه های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان، منطقه و جهان است.
۱۳:۳۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار خودش رئیس کل همه گروه های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان، منطقه و جهان است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
حضور نیروهای آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه 100 درصد فقط به خاطر غارت نفت سوریه و هم حمایت از رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری های و سایر گروه های تروریستی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.
اروپا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.
اسرائیل جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.
Iran (Islamic Republic of)
داعش را آمریکا جنایتکار از طریق اردن وارد سوریه و عراق می کند.
۱۳:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
داعش را آمریکا جنایتکار از طریق اردن وارد سوریه و عراق می کند.
Iran (Islamic Republic of)
و این در حالی است که نیروهای آمریکایی در سوریه و هم در عراق و... هنوز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار از داعش حمایت می کنند.
۱۳:۱۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
و این در حالی است که نیروهای آمریکایی در سوریه و هم در عراق و... هنوز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار از داعش حمایت می کنند.
