باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه دیروز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، به‌دنبال بارش باران در منطقه و سست شدن دیواره‌های کوهستانی، ریزش کوه در حوالی روستای گورناگ از توابع شهرستان سرباز، واقع در محور مواصلاتی ایرانشهر به سرباز رخ داده و بخشی از این مسیر را مسدود کرده است. بارندگی‌های اخیر باعث افزایش احتمال رانش و ریزش کوه در این محور شده که همواره با وقوع بارش‌ها، تردد در آن با خطر همراه می‌شود.

بر اساس این گزارش، از رانندگانی که قصد عبور از محور ایرانشهر به سرباز را دارند خواسته شده با احتیاط کامل حرکت کرده و به هشدارهای ایمنی توجه کنند، چرا که احتمال ادامه ریزش سنگ و گل‌ولای در این مسیر وجود دارد. همچنین توصیه شده است رانندگان تا بازگشایی کامل مسیر، جوانب احتیاط را رعایت کرده و از توقف در نقاط کوهستانی و حادثه‌خیز خودداری کنند.