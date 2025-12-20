باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: در حال حاضر تمامی پروژههای بزرگراهی و راه اصلی باهمت تمامی همکاران و پیمانکاران و مشاوران و برنامهریزیهای صورتگرفته توسط این اداره کل فعال هستند.
او افزود: دولت چهاردهم دولت وفاق ملی، نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای حملونقل در استان داشته و با حمایت دولت و مسئولان استانی، روند توسعه پرشتاب ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، هر آنچه در توان دارند در راستای توسعه بزرگراهها و راههای اصلی در تمامی محورهای مواصلاتی در سطح استان دریغ نمیکنند که جای تقدیر دارد.
لازم به ذکر است در حال حاضر باهدف تسریع در اجرای پروژههای بزرگراهی از سال مالی ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در دو مرحله با همکاری سازمان برنامهوبودجه کشور و شرکت ساخت و توسعه حملونقل کشور برای پروژههای توسعه بزرگراهی و راههای اصلی استان اردبیل تخصیصیافته است.
