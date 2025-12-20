باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در نشست جامعه روحانیت شیراز به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های روحانیت در زمینه‌ی ارتباط حوزه و دانشگاه، مسائل فرهنگی و اخلاقی، و همچنین مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم پرداخت.

او با اشاره به جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه در تهذیب و اخلاق گفت: دانشگاه باید از روح تهذیب و اخلاق حوزه بهره‌مند شود. روحانیت آگاه و روشن وظیفه دارد پاسخگوی شبهات و پرسش‌های دانشجویان باشد. اگر با احترام و اخلاق با دانشجویان مواجه شویم، آنان بهترین همراهان جامعه خواهند بود.

طاهری با یادآوری نقش دانشگاه‌ها در تربیت شهدا و نخبگان پیش از انقلاب افزود: در دوران طاغوت، بسیاری از بزرگان و شهدا از دل دانشگاه‌ها برخاستند. اگر ارتباط حوزه و دانشگاه به‌درستی برقرار شود، می‌توان نخبه‌پروری علمی و اخلاقی را تقویت کرد.

او همچنین تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه نه تنها یک شعار تاریخی است، بلکه ضرورتی برای آینده کشور محسوب می‌شود؛ چرا که بدون پیوند میان دانش دینی و دانش علمی، جامعه دچار شکاف فرهنگی و فکری خواهد شد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از کاهش حضور برخی روحانیون در دانشگاه‌ها پس از انقلاب گفت: انتظار بیشتری از روحانیت آگاه و روشن می‌رود. باید در نگاه و رفتار خود نسبت به دانشگاهیان تجدیدنظر کنیم و در کنار آنان باشیم.

او افزود: حضور روحانیت در دانشگاه‌ها نباید صرفاً به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه باید به صورت مستمر و فعال در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها جریان داشته باشد.

طاهری گفت این حضور می‌تواند موجب تقویت اعتماد متقابل میان دانشجویان و روحانیون شود و زمینه‌ساز تربیت نسلی متعهد و اخلاق‌مدار گردد.

او با اشاره به افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی اظهار کرد: یک ظرف ماست یا پنیر در عرض یک هفته ده‌ها درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. چادر‌های مشکی که پارسال با قیمت مشخص تهیه می‌شدند، امسال حداقل با ۱۴۰ درصد افزایش عرضه می‌شوند. این فشار‌ها استخوان‌های قشر ضعیف جامعه را خرد کرده است.

طاهری با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی و قضایی افزود: انتظار می‌رود مدعی‌العموم و دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. نمی‌توان اجازه داد هرکس هر کاری دلش خواست در بازار انجام دهد. مردم فداکاری کرده‌اند و باید پاسخ محبت و ایثار آنان داده شود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین به نقش مهم عدالت اقتصادی در حفظ انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت که بی‌توجهی به مشکلات معیشتی می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

هشدار نسبت به توطئه دشمنان

طاهری در ادامه با اشاره به راهبرد دشمنان برای ایجاد نارضایتی عمومی گفت: دشمنان به دنبال این روش هستند که مردم را از درون عصبانی کنند و آنان را مقابل نظام قرار دهند. ما باید با مدیریت درست اقتصادی و همراهی با مردم، این نقشه را خنثی کنیم.

او تأکید کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، زمینه بی‌اعتمادی و فاصله میان مردم و مسئولان را ایجاد کنند. به همین دلیل، وظیفه مدیران و مسئولان کشور است که با برنامه‌ریزی دقیق و عمل جهادی، این نقشه‌ها را بی‌اثر کنند.

طاهری ضمن تشکر از تلاش‌های مسئولان، خواستار عمل جهادی و جدی‌تر در مدیریت مشکلات شد و تأکید کرد: امیدواریم به برکت اهل بیت (ع) مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شود. آینده را روشن می‌بینیم و یقین داریم دشمنان ناکام خواهند شد و پیروزی نصیب اسلام خواهد بود.

او تاکید کرد:جامعه روحانیت شیراز آماده است در کنار مردم و مسئولان، برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کند.