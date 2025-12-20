شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش زیبای باران در آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) شهر شیراز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر شیراز استان فارس علاوه بر اینکه اماکن تاریخی بسیاری است. آستان مقدس و مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) مشهور به شاهچراغ در این شهر تاریخی واقع شده است. هر ساله زائران بسیاری برای زیارت به این آستان مقدس مشرف می‌شوند.

باران رحمت الهی در روز‌های پایانی فصل پاییزی، فضای معنوی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را معطر و طراوت دوچندان بخشید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

