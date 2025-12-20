شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش زیبای باران در آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) شهر شیراز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر شیراز استان فارس علاوه بر اینکه اماکن تاریخی بسیاری است. آستان مقدس و مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) مشهور به شاهچراغ در این شهر تاریخی واقع شده است. هر ساله زائران بسیاری برای زیارت به این آستان مقدس مشرف می‌شوند.
باران رحمت الهی در روز‌های پایانی فصل پاییزی، فضای معنوی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را معطر و طراوت دوچندان بخشید.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: بارش باران ، بارش رحمت الهی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
ادامه بی‌وقفه طرح‌های مدیریت خشکسالی/ افزایش چشمگیر عملیات نشت‌یابی شبکه
بهبود ۴۰ میلیمتری متوسط بارش کشور
گزارش تصویری از خروش آبشار همراه با بارش باران در جاده لار به بستک
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد + عکس
شهروندخبرنگار فارس؛
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان پایه یازدهم در انتظار مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
صدای دلنشین قرآن کریم در روستای توآباد پیچید + عکس
بارندگی‌های اخیر سد‌های خنج را سیراب کرد + فیلم
نمای زمستانی روستای آغچه با بارش برف + فیلم
گوشه‌هایی از حرکت نمایشی ورزشکاران هنر‌های رزمی بابلی به مناسبت شب یلدا
فیلمی از خودنمایی هنداونه شب یلدا در میوه فروشی‌های شهرستان اهر
آخرین اخبار
فیلمی از خودنمایی هنداونه شب یلدا در میوه فروشی‌های شهرستان اهر
نمای زمستانی روستای آغچه با بارش برف + فیلم
گوشه‌هایی از حرکت نمایشی ورزشکاران هنر‌های رزمی بابلی به مناسبت شب یلدا
بارندگی‌های اخیر سد‌های خنج را سیراب کرد + فیلم
دانش آموزان پایه یازدهم در انتظار مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
صدای دلنشین قرآن کریم در روستای توآباد پیچید + عکس
مراسم جشن یلدای خود را با ما به نمایش بگذارید
قطعی مداوم برق دانش آموزان دره کایدستا کول سیرا را به دردسر انداخت + فیلم
نمای بارانی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
مادران باردار در انتظار دریافت کارت امید به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴