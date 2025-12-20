وزارت دادگستری آمریکا انتشار سوابق تحقیقات در مورد پرونده جنجالی جفری اپستین را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه انتشار سوابق مورد انتظار طولانی از تحقیقات در مورد پرونده جنجالی سیاسی جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم را آغاز کرد.
انتظار میرود این پروندهها، ارتباطات این سرمایهدار رسوا شده با مدیران تجاری، افراد مشهور و سیاستمداران از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را روشن کند.
ترامپ، که زمانی دوست صمیمی اپستین بود، ماهها برای جلوگیری از انتشار سوابق مربوط به تحقیقات اپستین، که در سال ۲۰۱۹ در سلول زندان نیویورک در انتظار محاکمه به اتهامات قاچاق جنسی درگذشت، مبارزه کرد.
رئیس جمهور جمهوریخواه سرانجام در برابر فشارهای کنگره، از جمله حزب خودش، تسلیم شد و ماه گذشته قانونی را امضا کرد که انتشار این اسناد را اجباری میکرد. جمعه آخرین مهلت تعیین شده توسط کنگره برای انتشار این اسناد بود.
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا در مصاحبهای با برنامه «فاکساند فرندز» گفت که چند صد هزار سند روز جمعه و چند صد هزار سند دیگر در هفتههای آینده منتشر خواهد شد.
دادستانها این اختیار را دارند که از انتشار مطالب مربوط به تحقیقات فعال خودداری کنند و بلانش گفت که این پروندهها نیز با دقت و وسواس ویرایش خواهند شد تا هویت صدها قربانی اپستین حفظ شود. او گفت که «هیچ اتهام جدیدی» در رسوایی که همچنان آمریکا را متشنج میکند، قریبالوقوع نیست.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا انتشار جزئی این اسناد را محکوم کرد و گفت: «دولت ترامپ ۳۰ روز فرصت داشت تا تمام پروندههای اپستین را منتشر کند، نه فقط برخی از آنها.» شومر در بیانیهای گفت: «این چیزی بیش از یک لاپوشانی برای محافظت از دونالد ترامپ در برابر گذشته زشتش نیست.»
برای ترامپ، این لحظه حساسیت شخصی و سیاسی زیادی دارد. او زمانی دوست صمیمی اپستین بود و در دهه ۱۹۹۰ در حلقههای اجتماعی پالم بیچ و نیویورک با هم رفت و آمد میکردند و سالها در مهمانیها با هم ظاهر میشدند. ترامپ سالها قبل از دستگیری اپستین در سال ۲۰۱۹ روابط خود را با او قطع کرد و در این پرونده به تخلف متهم نشده است.
اما پایگاه راستگرای او مدتهاست که درگیر ماجرای اپستین و نظریههای توطئه مبنی بر نظارت این سرمایهدار بر یک حلقه قاچاق جنسی برای مقامات جهان است. ترامپ در زمان نامزدی برای کاخ سفید قول داد که تمام پروندهها را منتشر کند. با این حال، ترامپ پس از بازگشت به قدرت، فشار برای شفافیت را به عنوان «فریب دموکراتها» رد کرد.
افبیآی و وزارت دادگستری ترامپ در ماه ژوئیه با یادداشتی مبنی بر اینکه دیگر هیچ افشایی از شواهد تحقیقات اپستین وجود نخواهد داشت، جنجال سیاسی به پا کردند.
در این یادداشت آمده است که «هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه اپستین به عنوان بخشی از اقدامات خود از افراد برجسته اخاذی کرده است» یا «لیست موکلان» داشته است، وجود ندارد.
سوابق تازه منتشر شده میتواند نحوه عملکرد اپستین را مشخص کند؛ اینکه چه کسانی به او کمک کردهاند و چرا دادستانها سالها قبل از طرح اتهامات علیه او معطل ماندهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه