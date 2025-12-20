باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد با اعلام این خبر گفت: شامگاه جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، سه حادثه ترافیکی متوالی در محور دشت ارژن–کازرون به وقوع پیوست که در مجموع ۱۷ نفر دچار مصدومیت شدند و خدمات درمانی لازم توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به آنان ارائه شد.

او گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۴۴ در محدوده شهرستان کوه چنار، روستای موردک رخ داد که در آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ دچار واژگونی شد؛ در این سانحه، ۷ نفر مصدوم شدند که ۶ مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رضازاده قائمیه منتقل و یک مصدوم در محل درمان شد.

عابد گفت: دومین حادثه ساعت ۱۹:۰۹، قبل از روستای بورنجان و در اثر تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پژو ۲۰۶ رخ داد که در پی آن ۵ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۴ مصدوم با دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون انتقال یافتند و یک مصدوم در محل حادثه درمان شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سومین حادثه، ساعت ۲۰:۳۱ و بار دیگر در محدوده قبل از روستای بورنجان رخ داد؛ در این سانحه، سه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، پژو پارس و کوئیک با یکدیگر برخورد کردند که منجر به مصدومیت ۵ نفر شد؛ ۴ نفر از مصدومان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل و یک نفر در محل درمان شد.