مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از وقوع سه حادثه ترافیکی محور دشت ارژن-کازرون و مصدومیت ۱۷ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد با اعلام این خبر گفت: شامگاه جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، سه حادثه ترافیکی متوالی در محور دشت ارژن–کازرون به وقوع پیوست که در مجموع ۱۷ نفر دچار مصدومیت شدند و خدمات درمانی لازم توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به آنان ارائه شد.

او گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۴۴ در محدوده شهرستان کوه چنار، روستای موردک رخ داد که در آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ دچار واژگونی شد؛ در این سانحه، ۷ نفر مصدوم شدند که ۶ مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رضازاده قائمیه منتقل و یک مصدوم در محل درمان شد.

عابد گفت: دومین حادثه ساعت ۱۹:۰۹، قبل از روستای بورنجان و در اثر تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پژو ۲۰۶ رخ داد که در پی آن ۵ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۴ مصدوم با دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون انتقال یافتند و یک مصدوم در محل حادثه درمان شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سومین حادثه، ساعت ۲۰:۳۱ و بار دیگر در محدوده قبل از روستای بورنجان رخ داد؛ در این سانحه، سه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، پژو پارس و کوئیک با یکدیگر برخورد کردند که منجر به مصدومیت ۵ نفر شد؛ ۴ نفر از مصدومان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل و یک نفر در محل درمان شد.

برچسب ها: حادثه ترافیکی ، محور دشت ارژن به کازرون ، مصدوم ، اورژانس فارس
خبرهای مرتبط
یک فوتی و ۱۶ مصدوم در حادثه رانندگی محورهای فارس
معاون وزارت بهداشت:
شمار قربانیان حوادث رانندگی فاجعه ملی است
۲ کشته و ۴ مصدوم در حادثه رانندگی در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشییع و تدفین امدادگر فداکار جهرمی محمد قربان + تصاویر
از ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی تا سرریز شدن سد تنگ خمار فسا پس از سال‌ها خشکسالی
آغاز مرحله جدید توزیع بسته حمایتی مادران و کودکان شیرخوار در فارس
عامل تیراندازی در کمتر از یک ساعت توسط پلیس شیراز دستگیر شد/دستگیری کلاهبردار ۳۰ میلیاردی
آیین شب چله در آرامگاه سعدی/ تخت‌جمشید میزبان یلدای ملی
پرونده پزشکی بیماران در بیمارستان پیوند اعضاء الکترونیکی شد
شایعات درباره دخالت نمایندگان فارس در انتصابات بی‌اساس است
مجلس از طرح‌های علمی و فناورانه دانش‌آموزان حمایت می‌کند
یادواره‌های شهدا در اتحادیه‌های صنفی فارس برگزار می‌شود
آغاز طرح خرید نقدی مرغ در فارس
آخرین اخبار
تشییع و تدفین امدادگر فداکار جهرمی محمد قربان + تصاویر
عامل تیراندازی در کمتر از یک ساعت توسط پلیس شیراز دستگیر شد/دستگیری کلاهبردار ۳۰ میلیاردی
آغاز مرحله جدید توزیع بسته حمایتی مادران و کودکان شیرخوار در فارس
یادواره‌های شهدا در اتحادیه‌های صنفی فارس برگزار می‌شود
مجلس از طرح‌های علمی و فناورانه دانش‌آموزان حمایت می‌کند
آغاز طرح خرید نقدی مرغ در فارس
آیین شب چله در آرامگاه سعدی/ تخت‌جمشید میزبان یلدای ملی
از ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی تا سرریز شدن سد تنگ خمار فسا پس از سال‌ها خشکسالی
پرونده پزشکی بیماران در بیمارستان پیوند اعضاء الکترونیکی شد
شایعات درباره دخالت نمایندگان فارس در انتصابات بی‌اساس است
مسدود شدن جاده ارتباطی بختگان به سرچهان
تردد در جاده‌های فارس بدون مشکل برقرار است/ مه‌گرفتگی در محور مواصلاتی
حمایت همه‌جانبه از تولید، ضرورت راهبردی امروز کشور
رکوردشکنی میانگین بارش و ذخیره سد‌های فارس در بارندگی‌های اخیر
جامعه روحانیت شیراز آماده نقش‌آفرینی در حل مشکلات
وقوع سه حادثه ترافیکی در محور دشت ارژن-کازرون با ۱۷ مصدوم