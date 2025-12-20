باشگاه خبرنگاران جوان - در عهد قاجار، برخی از سیاستمداران با طرفداری از سیاستهای انگلیس و یا روسیه به انگلوفیل یا روسوفیل معروف بودند. با این حال برخی از افراد، با توجه به شرایط و منافع خاص خود، ممکن بود در برههای از زمان طرفدار یکی از قدرتها باشد و در زمانی دیگر با تغییر این سیاست، از قدرت مقابل حمایت نماید. امینالسلطان از جمله این افراد است که در ابتدا انگلوفیل بود سپس به سیاستهای روسیه متمایل گردید:
«امین السطان از ابتدای زمامداری خود تا واقعه رژی طرفدار سیاست انگلستان بود و مخصوصاً با درومندولف وزیر مختار انگلیس چنان روابط دوستانهای ایجاد کرده بود که هیچوقت کاری از امور کشور را بدون مشورت او انجام نمیداد و انگلیسها برای حفظ منافع خودشان به شدت از او پشتیبانی میکردند. اما وقتی واقعه تحریم تنباکو و شورش مردم و شکست سیاسی انگلیس پیش آمد ناگهان امینالسلطان تغییر روش داد و برای حفظ مقام خود با روسها نزديك شد. دوستی امینالسلطان با روسیه تزاری تا پایان عمر وی ادامه داشت و خدمات مهمی به روسها کرد. وی با دادن امتیازات متعدد به انگليسها و روسها کشور را در سراشیبی سقوط کشانید و چیزی نمانده بود که همین استقلال ظاهری ایران هم از بین برود و ایران رسماً مستعمره بیگانگان شود. زیانی که سیاست خارجی امینالسلطان به استقلال ایران زد بسبار مهلك و اثرات آن ناسالهای متمادی برقراربود.»
منبع: کافه تاریخ