امین‌السلطان، مرد قدرتمند دربار ناصرالدین شاه، گاه با انگلیس‌ها قهوه می‌نوشید و گاه با روس‌ها قرارداد می‌بست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در عهد قاجار، برخی از سیاستمداران با طرفداری از سیاست‌های انگلیس و یا روسیه به انگلوفیل یا روسوفیل معروف بودند. با این حال برخی از افراد، با توجه به شرایط و منافع خاص خود، ممکن بود در برهه‌ای از زمان طرفدار یکی از قدرت‌ها باشد و در زمانی دیگر با تغییر این سیاست، از قدرت مقابل حمایت نماید. امین‌السلطان از جمله این افراد است که در ابتدا انگلوفیل بود سپس به سیاست‌های روسیه متمایل گردید:

«امین السطان از ابتدای زمامداری خود تا واقعه رژی طرفدار سیاست انگلستان بود و مخصوصاً با درومندولف وزیر مختار انگلیس چنان روابط دوستانه‌ای ایجاد کرده بود که هیچوقت کاری از امور کشور را بدون مشورت او انجام نمی‌داد و انگلیس‌ها برای حفظ منافع خودشان به شدت از او پشتیبانی می‌کردند. اما وقتی واقعه تحریم تنباکو و شورش مردم و شکست سیاسی انگلیس پیش آمد ناگهان امین‌السلطان تغییر روش داد و برای حفظ مقام خود با روس‌ها نزديك شد. دوستی امین‌السلطان با روسیه تزاری تا پایان عمر وی ادامه داشت و خدمات مهمی به روس‌ها کرد. وی با دادن امتیازات متعدد به انگليس‌ها و روس‌ها کشور را در سراشیبی سقوط کشانید و چیزی نمانده بود که همین استقلال ظاهری ایران هم از بین برود و ایران رسماً مستعمره بیگانگان شود. زیانی که سیاست خارجی امین‌السلطان به استقلال ایران زد بسبار مهلك و اثرات آن ناسال‌های متمادی برقراربود.»

منبع: کافه تاریخ

برچسب ها: ناصرالدین شاه قاجار ، حکومت قاجاریه
خبرهای مرتبط
نخستین مأموریت دیپلماتیک ایران در آمریکا؛ ماجرای واقعی حاجی‌واشنگتن
روایت سفیر آمریکا در دوران قاجار
هیچ کشوری در مشرق‌زمین به اندازه ایران امنیت ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
رونوشت برابر اصل!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
الانم همینه
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ساقی ت کیه؟؟


تنها حکومتی ک تو دوران ش یک ذره از خاک ایران جدا نشده
.
همین جمهوری اسلامی هس

پس برو ساقی تو عوض کن
Canada
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کن خاینین این کشور عزیز ایران عزیزم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مملکتی که دست مراجع تقلید نباشه هر بلایی سرش بیاد کمه
۲
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
محمد
۱۳:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ملتی که باسواد باش میدونه که نباید تقلید کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کند خائنین به وطنم ایران اسلامی ? را
۰
۴
پاسخ دادن
شب یلدا در کدام شهر ایران طولانی‌تر است؟
یخچالی که بدون برق کار می‌کرد؛ شاهکار مهندسی در زیرِ زمین‌های گرگان
پیش‌بینی حاج قاسم درست بود: داعش آگاهانه برای اسرائیل می‌جنگد
از محراب تا گورستان ارامنه؛ پشت پرده دین‌داری ابزاری میرزا یعقوب
۷ خوراکی قدرتمند که سرطان را دور می‌کند
هیچ‌جا امن نیست؛ تاوان سنگین یهودیان برای جنایات «نتانیاهو»
این ۳ ویژگی شخصیتی بی‌سروصدا عمرتان را کوتاه می‌کنند
بیماریِ «بی‌صدا» که کبدتان را می‌خورد؛ علائمی که باید جدی بگیرید
پورنوگرافی در حال مسموم کردن فرهنگ‌هاست
پولی که شبکه نمایش خانگی ماهانه از جیب مخاطبان در می‌آورد
آخرین اخبار
بیماریِ «بی‌صدا» که کبدتان را می‌خورد؛ علائمی که باید جدی بگیرید
پیش‌بینی حاج قاسم درست بود: داعش آگاهانه برای اسرائیل می‌جنگد
خوابِ ۱۵ درصد موشک‌ها زیر خاک؛ غزه روی انبار باروت نشسته است!
یخچالی که بدون برق کار می‌کرد؛ شاهکار مهندسی در زیرِ زمین‌های گرگان
این دارو در خانه همه مردم ایران وجود دارد/ قاتلِ خاموش یا داروی معجزه‌گر؟
۷ خوراکی قدرتمند که سرطان را دور می‌کند
هیچ‌جا امن نیست؛ تاوان سنگین یهودیان برای جنایات «نتانیاهو»
یک سوم کاربران از هوش مصنوعی برای حمایت عاطفی استفاده می‌کنند
پورنوگرافی در حال مسموم کردن فرهنگ‌هاست
خوانشی دوباره از زیست ادبی رضا امیرخانی
شب یلدا در کدام شهر ایران طولانی‌تر است؟
از محراب تا گورستان ارامنه؛ پشت پرده دین‌داری ابزاری میرزا یعقوب
پولی که شبکه نمایش خانگی ماهانه از جیب مخاطبان در می‌آورد
این ۳ ویژگی شخصیتی بی‌سروصدا عمرتان را کوتاه می‌کنند
کدام خودرو قابل‌اعتمادتر است؟
پول‌سازی مازندرانی‌ها از مدارس متروکه
هوش مصنوعی شغل‌ها را نمی‌کشد، امنیت روانی را نابود می‌کند
بهترین ایالت آمریکا برای مریض شدن کجاست؟
نبرد خاموش در سایه چاه‌ها؛ پشت‌پرده امتیاز نفت شمال
این «چت‌»ها دوست صمیمی شما نیستند
ترکیه می‌خواست کشوری «بدون زباله» باشد، اما به زباله‌دان اروپا تبدیل شد
اگر موش‌های آزمایشگاهی را در طبیعت قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
باران ستاره‌ها در بلندترین شب سال/ شگفتی نجومی شب یلدا که چیزی از آن نمیدانیم
از دل ویرانی تا پرده نقره‌ای؛ چگونه سینما بایکوت اسرائیل را رقم زد
وزیری که ایران را میان لندن و سن‌پترزبورگ تقسیم کرد!