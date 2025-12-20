رئیس سازمان بورس گفت: بورس وارد مرحله تثبیت شده است، عمق بخشی به بازار سرمایه باعث شد تا اعتماد به بازار برگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - صیدی، رئیس سازمان بورس، در حضور معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: شهریور ماه سال گذشته که خدمت شما شروع کردیم، مهمترین هدف ما نقشآفرینی در تشکیل سرمایه بود. کشور به شدت به مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه نیاز دارد و این امر برای رشد اقتصادی ضروری است. راه تشکیل سرمایه نیز از بازار سرمایه میگذرد.
او ادامه داد: برای تحقق این هدف، لازم بود که ابتدا اعتماد به بازار برگردد. خوشبختانه با برنامههایی که دولت سیزدهم اعلام کرد و تلاشهای شخص حضرت عالی و همکاران، همچنین رئیسجمهور محترم و وزرا در سازمان بورس، اقداماتی انجام شد که به توسعه عمودی و افقی بازار کمک کرد.
صیدی به تلاشهای صورتگرفته در بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی اشاره کرد و گفت: توسعه عمودی بخشی از بازار تا حدودی محقق شد و همچنین توسعه افقی از طریق بزرگ شدن بازار و عرضه اولیه شرکتها صورت گرفت. این اقدامات به رشد و پویایی بیشتر بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
او افزود: بورس وارد مرحله تثبیت شده است، عمق بخشی به بازار سرمایه باعث شد تا اعتماد به بازار برگردد؛ امیدوارم با حمایت دولت بتوانیم ماههای خوبی را برای بازار سرمایه کشور که در واقع تضمین کننده رشد اقتصادی کشور است، رقم بزنیم. امروز یک امیدی در فعالان بازار ایجاد شده زیرا میبینند مقامات ارشد کشور نگاه ویژه به بازار سرمایه دارند؛ گزارشهای ۶ ماهه شرکتها نشان میدهد عملکرد بنگاههای بورسی در ماههای اخیر قابل قبول و امیدبخش بوده است
او گفت: زمستان همواره فصل مهمی برای بورس است؛ هم به دلیل اعلام بودجه و هم بهعنوان مقطع جمعبندی عملکرد و آمادهسازی برای سال جدید بر این اساس مهم است.