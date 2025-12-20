به گفته مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در صورت تأمین اعتبار مرکز جامع انتقال خون استان در بیرجند تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مهدی زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی ما در استان که تقریبا ۵ سال متوقف مانده بود، مرکز جامع انتقال خون قائم در شهر بیرجند است.

او افزود: در سال ۱۳۹۷ پروژه شروع شد، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شد و در سال ۱۴۰۲ پگیری انجام شد و اعتباری در اختیار ما قرار داده شد هرچند اعتبار کامل نبود.

مهدی زاه عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر حدود ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیار نیاز است که در این خصوص قول‌هایی گرفته‌ایم.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش ما این است که طی یک تا دو ماه آینده این پروژه به نتیجه برسد و تا پایان سال به بهره برداری برسد.

برچسب ها: انتقال خون ، اهدای خون
