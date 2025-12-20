سخنگوی وزارت صمت گفت: عرضه خودرو‌های وارداتی در نیمه دوم سال از طریق سامانه افزایش یافته که زمینه ساز کاهش حباب‌های قیمتی خودرو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماه اول سال  با یک سری ابهامات در خصوص( بند ر) مواجه بودیم، از جمله اینکه مکانیزم اجرایی چگونه باشد، تعرفه‌ها چطور باشد و میزان آن چقدر باشد.

وی ادامه داد:خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت صمت به ویژه وزیر صمت وکمکی که ریاست مجلس کردند، عرضه خودروهای خارجی در سامانه شروع شده و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. 

او بیان کرد:  در شش ماه دوم با عرضه بیشتری از خودروها در سامانه مواجه هستیم. این موضوع احتمال دارد که بر کاهش حباب‌های بازار خودرو تأثیر بگذارد.

زارعی افزود: به هر حال، ما شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و طبیعی است که وقتی عرضه و تقاضا نسبت به هم تعادل پیدا می‌کنند، قیمت نیز واقعی خواهد شد.

او بیان کرد:گاهی اوقات حباب قیمتی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است که اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مشکل نهاده های  دامی در شرف حل شدن است و اقدامات بسیار خوبی برای اینکه نهاده‌ها عرضه شوند و به کاهش قیمت و افزایش تولید کمک کنند، در حال انجام است.

برچسب ها: وزارت صمت ، خودرو
Germany
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دوستان قیمت خودرو الان بنظر ایشون واقعی هستش...کلا واردات کردن واسه قشر خاصی... بقیه هم برن خودروی داخلی بخرن ۱میلیارد و۶۰۰ میلیون
۰
۰
