باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماه اول سال با یک سری ابهامات در خصوص( بند ر) مواجه بودیم، از جمله اینکه مکانیزم اجرایی چگونه باشد، تعرفه‌ها چطور باشد و میزان آن چقدر باشد.

وی ادامه داد:خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت صمت به ویژه وزیر صمت وکمکی که ریاست مجلس کردند، عرضه خودروهای خارجی در سامانه شروع شده و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.

او بیان کرد: در شش ماه دوم با عرضه بیشتری از خودروها در سامانه مواجه هستیم. این موضوع احتمال دارد که بر کاهش حباب‌های بازار خودرو تأثیر بگذارد.

زارعی افزود: به هر حال، ما شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و طبیعی است که وقتی عرضه و تقاضا نسبت به هم تعادل پیدا می‌کنند، قیمت نیز واقعی خواهد شد.

او بیان کرد:گاهی اوقات حباب قیمتی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است که اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مشکل نهاده های دامی در شرف حل شدن است و اقدامات بسیار خوبی برای اینکه نهاده‌ها عرضه شوند و به کاهش قیمت و افزایش تولید کمک کنند، در حال انجام است.