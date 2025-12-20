وزیر اقتصاد گفت: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده؛ همه دستگاه‌های اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح دخالت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی، در برنامه نواختن زنگ معاملاتی بورس به مسائل اقتصادی کشور و چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: یک مقدار التهاب در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده و این اولین مواجهه من با عموم بعد از این التهابات است.

او تأکید کرد: دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روز به مسائل و مشکلات پرداخته می‌شود. باید مراقب فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی رسانه‌ای باشیم.

 مدنی‌زاده همچنین هشدار داد که وقتی فضا ملتهب می‌شود، برخی رسانه‌ها شروع به تولید اخبار غلط می‌کنند و همه مردم باید مراقب باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه نشوند.

وزیر امور اقتصادی با اشاره به اقداماتی که در این زمینه انجام شده، گفت: تصمیم‌گیری‌های جدی انجام شده است و هماهنگی خوبی بین سه دستگاه اقتصادی شکل گرفته است. طرح ۱۷ بندی بین این دستگاه‌ها به امضا رسیده که محور‌های اصلی آن شامل کنترل تورم و ارز، حوزه تولید و معیشت و اشتغال است.

مدنی‌زاده افزود: سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل بودجه و ناترازی‌های بانکی است. در خصوص کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است که شامل بازارسازی‌ها و مداخلات خواهد بود.

او همچنین به تصویب موضوع صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: بعد از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید در بازار سرمایه شروع به کار خواهد کرد.

مدنی‌زاده در ادامه اظهار کرد: در خصوص نابسامانی اوراق دولتی، طرحی در حال تصویب است که در بودجه شاهد خواهیم بود و اثر بسیار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی به پیگیری موضوع عدم بازگشت ارز نیز اشاره کرد و گفت: برنامه نسبتاً جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در پیش گرفته‌ایم و امیدواریم که سرمایه‌های خرد و کلان مردم را با ابزار‌های مختلف به سمت بازار سرمایه بورس جذب کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: امید جدی من به بازار سرمایه است و قیمت‌گذاری دستوری به معنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است‌.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، نرخ ارز ، بورس ایران
خبرهای مرتبط
ثبت بالاترین رقم رشد شاخص در تاریخ بورس/ ۶۷۴ نماد مثبت به کار خود پایان دادند
صیدی:
بورس وارد مرحله تثبیت شده است
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت هرکیلو قزل آلا به ۴۰۰ هزارتومان رسید
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
مسیر افزایش تولید نفت و گاز را در پیش گرفته‌ایم
آخرین اخبار
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
قیمت هرکیلو قزل آلا به ۴۰۰ هزارتومان رسید
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
مسیر افزایش تولید نفت و گاز را در پیش گرفته‌ایم
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
پنل‌های خورشیدی جزو پسماند‌های خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شوند
مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار آغاز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌ها تا پایان بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته
فلایتیو همچنان در تعلیق؛ فروش بلیت توسط این شرکت از دامنه‌های اینترنتی دیگر تخلف است
نوسازی ناوگان تجاری یک ضرورت ملی است/ هیچ خودروی معوقی در حوزه ناوگان عمومی نداریم
ثبت بالاترین رقم رشد شاخص در تاریخ بورس/ ۶۷۴ نماد مثبت به کار خود پایان دادند
شاخص کل بورس در چند قدمی ۴ میلیون واحد/ شرایط بهتر شاخص کل هم‌وزن برای ادامه رالی صعودی+ عکس
واردات ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴
۵ ترفند مخفی برای خرید بلیط هواپیمای ارزان
ضرورت بهینه‌سازی شبکه فرسوده برق استان تهران/ میزان فرسودگی چقدر است؟+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ آذرماه
ارتقای توانمندی‌های تجاری بنگاه‌های تولیدی و توسعه صادرات
۴۲.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
بانک مرکزی: برای واردات کالا در مقابل صادرات از سوی وزاتخانه‌ها محدودیت ایجاد نشود
تولید بتن سبز در دستور کار قرار گرفت /تولید ۳۲۰ کیلوگرم دی اکسید کربن در هر متر مکعب بتن
برنامه‌های بزرگ برای پیک برق تابستان ۱۴۰۵/بیش از ۲۴ درصد ظرفیت خازن تهران افزایش یافت+ فیلم
کامیون‌های نسل قدیم باید از رده خارج شوند/ ۲۵ درصد از تصادفات مربوط به ناوگان عمومی است+ فیلم
ایران کلینیک؛ وقتی آموزش تخصصی به یک ضرورت ملی تبدیل می‌شود