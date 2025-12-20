باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی، در برنامه نواختن زنگ معاملاتی بورس به مسائل اقتصادی کشور و چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: یک مقدار التهاب در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده و این اولین مواجهه من با عموم بعد از این التهابات است.
او تأکید کرد: دولت به هیچ عنوان موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانهروز به مسائل و مشکلات پرداخته میشود. باید مراقب فضاسازیهای منفی و غیرواقعی رسانهای باشیم.
مدنیزاده همچنین هشدار داد که وقتی فضا ملتهب میشود، برخی رسانهها شروع به تولید اخبار غلط میکنند و همه مردم باید مراقب باشند تا در تصمیمگیریها دچار اشتباه نشوند.
وزیر امور اقتصادی با اشاره به اقداماتی که در این زمینه انجام شده، گفت: تصمیمگیریهای جدی انجام شده است و هماهنگی خوبی بین سه دستگاه اقتصادی شکل گرفته است. طرح ۱۷ بندی بین این دستگاهها به امضا رسیده که محورهای اصلی آن شامل کنترل تورم و ارز، حوزه تولید و معیشت و اشتغال است.
مدنیزاده افزود: سیاست کلی دولت برای کاهش تورم، کنترل بودجه و ناترازیهای بانکی است. در خصوص کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است که شامل بازارسازیها و مداخلات خواهد بود.
او همچنین به تصویب موضوع صندوقهای با درآمد ثابت ارزی در شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: بعد از تأیید بانک مرکزی، این ابزار جدید در بازار سرمایه شروع به کار خواهد کرد.
مدنیزاده در ادامه اظهار کرد: در خصوص نابسامانی اوراق دولتی، طرحی در حال تصویب است که در بودجه شاهد خواهیم بود و اثر بسیار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی به پیگیری موضوع عدم بازگشت ارز نیز اشاره کرد و گفت: برنامه نسبتاً جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در پیش گرفتهایم و امیدواریم که سرمایههای خرد و کلان مردم را با ابزارهای مختلف به سمت بازار سرمایه بورس جذب کنیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: امید جدی من به بازار سرمایه است و قیمتگذاری دستوری به معنی فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید است.