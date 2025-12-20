باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا امروز شنبه بیست و نهم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای اهواز ۱۰۵، خرمشهر ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۱۲ و کارون ۱۰۴ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.

در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.

در همین ساعت، شهرهای ایذه، دهدز، رامهرمز و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده‌اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور