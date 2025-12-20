مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز ثبت کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی از ابتدای دی‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح جدیدترین اقدام این اداره کل، اظهار کرد: جدیدترین اقدام اداره کل ثبت شرکت‌ها بحث ثبت کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی است. با توجه به بند «پ» ماده ۱۴۴ قانون هفتم پیشرفت و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در این مورد که در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، سازمان ثبت اسناد مکلف است که براساس این دستورالعمل این کارگزاری‌ها را راه‌اندازی کند.

وی افزود: اولین بندی که مستلزم راه‌اندازی این کارگزاری‌ها است، وجود شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی باید در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. با تعاملات خوبی که با معاونت املاک و اسناد ایجاد شد، شیوه‌نامه‌ای نگاشته شد که امروز به سراسر کشور ابلاغ شده است و از اول دی‌ماه، ثبت این کارگزاری‌ها آغاز خواهد شد.

نصیری با اشاره به نقش این کارگزاری‌ها تصریح کرد: این کارگزاری‌ها وظایف مهمی را از دوش سازمان ثبت برمی‌دارند و به لطف خدا اکثر کار‌های آنها نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود در کار مردم در امور املاک، نقشه‌برداری، تفکیک، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ تسریع و تسهیل ایجاد شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: ان‌شاءالله این کارگزاری‌ها که از اول دی‌ماه به ثبت می‌رسند، بتوانند مفید واقع شوند. نکته‌ای که لازم می‌دانم بیان کنم این است که ما هم می‌توانیم شرکت‌ها یا مؤسساتی را به‌صورت جدید تأسیس کنیم و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و هم آن دسته از شرکت‌ها یا مؤسساتی که قبلاً با یک شماره ثبت خاص و یک شناسه ملی به ثبت رسیده‌اند، می‌توانند به کارگزاری تبدیل شوند و در این خصوص منعی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: فقط دو ماده وجود دارد که از خود دستورالعمل و با دستور شورای نظارت برداشته‌ایم و این دو ماده حتماً باید در اساسنامه، اظهارنامه و تقاضانامه درج شود و توسط هیئت‌رئیسه یا هیئت‌مدیره در جلساتی که در مجمع خود برگزار می‌کنند، امضا شود. این موضوع مهم‌ترین اقدام جدیدی است که اداره کل ثبت شرکت‌ها انجام داده است.

