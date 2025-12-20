رحیمی می‌گوید آنچه درخصوص اصلاح قانون مهریه در طرح مجلس آمده، بحث حبس و استفاده از پابند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اصلاح قانون مهریه گفت: آنچه درخصوص اصلاح قانون مهریه در طرح مجلس آمده، بحث حبس و استفاده از پابند بوده که با پیشنهادی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تبدیل شد.

عضو هیئت دولت اظهار کرد: تنصیف اموال در قالب شروط ضمن عقد است و نه در مصوبه‌ای که کمیسیون قضایی مجلس داشته، البته ممکن است در پیشنهادات نمایندگان مجلس باشد که من اطلاعی ندارم.

وزیر دادگستری بیان کرد: تنصیف اموال درواقع شرط ضمن عقد است که در زمان عقد، توسط طرفین در عقدنامه‌ها قید می‌شود؛ قاعدتاً قانون نیز به این موضوع ورود نمی‌کند و تاکنون هم در مصوبات، مطلبی درباره آن وجود نداشته است. 

 

Japan
ناشناس
۰۰:۰۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وزیر دادگستری را تا به حال ندیده بودیم.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مهریه باید پولی بشه مثل دو سه دهه قبل
راحت تبدیل به روز میشه و مانوس تره برای جونا که چقدر مهریه هست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ازدواج یعنی دردسر تا پایان زندگی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فردا هم مادر نمیتونه از پس خرج بچه به تنهایی دربیاره بچه را ول میکنه به امان خدا اون بچه که پدر ندیده نه مادر از بی محبتی همون جوانی میشه معتاد ول کوچه خیابون چاقو کش بی سواد وهزار فرقه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مهریه کم باشه در عوض بچه خیابونی زیاد میشه
چرا؟
ارزش زن میاد پایین ۹۹درصد مردها هوس بازن بیشتر طلاق هم بخاطر هوس بازی مردهاست زن طلاق میگیره والا که زن اول هم قیافش هم جیب خالی شوهرشو که دیده بود بخاطر خیانت طلاق میگیرن اگر مهریه که هم نباشه راحترن زن میشه واسشون عین لیوان یک مصرف استفاده میکنن میندازن بیرون

اون وقته که از هر زن یه بچه میشه تعداد بچه خیابونی روز به روز بیشتر میشه
۲۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آقایان مسئول مرد باید از کجا بیاره مرد بره بمیره دیگه چیزی میگین نشد..مگه موقع عقد نمیکنه کی داد کی گرفت چرا آمار طلاق این همه رفت بالا و شما فردای قیامت جوابگوی تک تک این مردان بیچاره هستید
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
زن ازخارج بگیریم بهتر
۲
۱۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
توصیه به جوانان مجرد مهریه را فقط همان ۱۴ سکه را قبول کنید زیرا هیچ اصلاحی وجود ندارد
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مهریه تبدیل شده به کاسبی برای زنان تنوع طلب مهریه باید ۱۴ سکه بشه تبدیل به قانون بشه چرا باید این همه ظلم بشه در حق مردان
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یعنی دیگه بجای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه پیگرد قانونی داره؟؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مهریه رو کی داده کی گرفته اگه طرفین هدفشون زندگی باشه
۱۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
هرگز این طور نگید و فکر نکنید.
گرفتن و دادن مجبورا خیلیا.
به اندازه توان مهریه باید درنظر بگیرید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اجبارا باید بشه ۱۴ سکه نه فقط جنبه کیفری داشته باشه
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی - همدان
۱۹:۵۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تنها غلطی که توی زندگیم کردم و 1000 درصد هم اشتباه بود ازدواج بود و تمام. حالا اگه خیلی مردید این کامنت رو بذارید.
۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
موقع عقد این فکر رو میکردی...
جیک جیک مستونت بود ... فکر زمستون بود ؟!!!
اقدام تو هوسی بیش نبوده...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مهریه ولذکن اگر معیشت مردم خوب باشد مردها جیبشان خالی نباشد کار بطلاق نمی کشد تورم گرانی درست بکنید
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تنصیف اموال از مهریه هم بدتره بخدا
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تنصیف اموال خیلی هم خوبه...
زن و مرد شریک هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مرد اگر مردانگی داشته باشد خودش میدونه که چکار باید بکنه...
حق زن خوردن نداره...
این کار یعنی ضعیف کشی.
