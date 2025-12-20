باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اصلاح قانون مهریه گفت: آنچه درخصوص اصلاح قانون مهریه در طرح مجلس آمده، بحث حبس و استفاده از پابند بوده که با پیشنهادی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تبدیل شد.

عضو هیئت دولت اظهار کرد: تنصیف اموال در قالب شروط ضمن عقد است و نه در مصوبه‌ای که کمیسیون قضایی مجلس داشته، البته ممکن است در پیشنهادات نمایندگان مجلس باشد که من اطلاعی ندارم.

وزیر دادگستری بیان کرد: تنصیف اموال درواقع شرط ضمن عقد است که در زمان عقد، توسط طرفین در عقدنامه‌ها قید می‌شود؛ قاعدتاً قانون نیز به این موضوع ورود نمی‌کند و تاکنون هم در مصوبات، مطلبی درباره آن وجود نداشته است.