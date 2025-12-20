باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری زیبا از برف‌روبی پشت بام حرم مطهر رضوی + فیلم

صفحه حرم مطهر رضوی، تصاویری از شرایط حرم امام رضا (ع) پس از بارش برف و برف روبی از پشت بام حم منتشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از وضعیت حرم مطهر رضوی پس از بارش برف و تلاش خادمان برای برف روی از پشت بام حرم مطهر امام رضا (ع) منتشر شده است.

ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سلام بر امام رضا جانمان
۰
۱
پاسخ دادن