\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0641 \u0631\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0634\u062a \u0628\u0627\u0645 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n