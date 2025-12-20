رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا اشرفی اصفهانی، خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع بهبودی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا خیابان شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست تا بزرگراه زین الدین، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بعد از پل ستارخان و بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا میدان فتح نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی توصیه کرد: شهروندان تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنند. همچنین با احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت حقوق شهروندی پیام آور فرهنگ ترافیک در پایتخت باشید.

منبع: راهور

