«از کانون فاجعه» | سینما در لحظه بقا

در قلب این موج، مجموعه فیلم کوتاه «از کانون فاجعه» قرار دارد؛ پروژه‌ای بی‌سابقه که توسط راشد مشاراوی گردآوری شده است. این مجموعه شامل ۲۲ فیلم کوتاه است که توسط فیلم‌سازان زن و مردی ساخته شده که همگی در غزه حضور داشتند و هم‌زمان با ساخت فیلم، درگیر نجات جان خود، یافتن سرپناه و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی بوده‌اند.آثار این مجموعه ـ از مستند و داستانی تا انیمیشن ـ تجربه‌های متنوعی از جنگ را روایت می‌کنند: آوارگی، فقدان، ترس دائمی، و درعین‌حال، تلاش برای حفظ کرامت انسانی. مشاراوی تأکید کرده است که این پروژه صرفاً یک اقدام هنری نیست، بلکه تلاشی برای انتقال تجربه‌های روزانه زندگی زیر بمباران است. نزدیکی بی‌واسطه فیلم‌سازان به رخدادهای در حال وقوع، هویت این مجموعه را شکل داده و دلیل نام‌گذاری آن را روشن می‌کند، «از کانون فاجعه».این مجموعه با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد، تور جهانی موفقی را پشت سر گذاشت و به‌عنوان افتتاحیه جشنواره فیلم فلسطین بریستول، انگلستان انتخاب شد؛ نشانه‌ای از آنکه روایت‌های برخاسته از دل جنگ، علی‌رغم همه فشارها، راه خود را به پرده‌های جهانی باز کرده‌اند.

«صدای هند رجب» | ثبت یک تماس، حفظ یک خاطره فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه، یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های این موج است. این اثر به بازآفرینی دراماتیزه سرگذشت هند رجب، دختر شش‌ساله فلسطینی می‌پردازد که در جریان حملات اسرائیل در غزه جان خود را از دست داد.داستان فیلم از حادثه‌ای واقعی الهام گرفته است، خودروی حامل هند و خانواده‌اش هنگام فرار از شهر غزه هدف گلوله‌باران قرار گرفت؛ برخی اعضای خانواده در همان لحظات نخست جان باختند و هند که ابتدا زنده مانده بود، از داخل خودرو با جمعیت هلال‌احمر فلسطین تماس گرفت و درخواست کمک کرد. بعدها، خودرو که او در آن بود مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و امدادگران نه‌تنها نتوانستند ائو را نجات دهند بلکه خود نیز جانشان را از دست دادند.ویژگی منحصربه‌فرد فیلم، استفاده از صدای واقعی هند پیش از مرگ است؛ انتخابی که «صدای هند رجب» را از یک روایت بازسازی‌شده فراتر می‌برد و آن را به سندی احساسی و تاریخی بدل می‌کند. این فیلم در جشنواره ونیز مورد توجه قرار گرفت، جوایزی دریافت کرد و به‌رغم نبود پخش‌کننده در آمریکا، مسیر خود را در جشنواره‌های بین‌المللی ادامه داد. تونس این اثر را به‌عنوان نماینده رسمی خود برای جوایز اسکار معرفی کرده است؛ اقدامی که بر جایگاه جهانی فیلم افزود. «غزه: چگونه در یک منطقه جنگی زنده بمانیم» | کودکان، روایت و مقاومت مستند «غزه: چگونه در یک منطقه جنگی زنده بمانیم» روایتی است متمرکز بر کودکان؛ گروهی که بیش از همه قربانی جنگ بوده‌اند و درعین‌حال، کمترین امکان دفاع از روایت خود را داشتند. این فیلم بر پایه ویدئوهایی ساخته شده که پیش از آتش‌بس ضبط شده‌اند و زندگی روزمره کودکان در شرایط محاصره و بمباران دائمی را نشان می‌دهند.

این مستند با واکنش‌های تندی مواجه شد؛ از تلاش برای حذف و بی‌اعتبارسازی گرفته تا حمله به راوی نوجوان آن. در مقابل، نامه‌ها و حمایت‌های گسترده‌ای از سوی هنرمندان و فعالان رسانه‌ای منتشر شد که تأکید داشتند هدف این اثر، انسان‌زدایی را به چالش کشیدن و بازگرداندن چهره انسانی به قربانیان جنگ است. این جدال، خود به بخشی از داستان فیلم بدل شد و نشان داد که حتی روایت کودکان نیز از فشارهای سیاسی در امان نیست. «روحت را در دست بگیر و قدم بزن» | بازسازی یک زندگی، افشای یک الگو مستند «روحت را در دست بگیر و راه برو» ساخته سپیده فارسی که در بخش مستقل ACID در جشنواره کن به نمایش درآمد، با استفاده از آرشیوها، تصاویر خبری و نامه‌نگاری‌ها، زندگی یک زن جوان فلسطینی را بازسازی می‌کند که قرار بود به‌زودی ازدواج کند اما به دست سربازان اسرائیلی به شهادت رسید.این فیلم، فراتر از روایت فردی، به الگوهای رفتاری نظامی اشاره می‌کند که به نابودی زیرساخت‌های زندگی و امکان بقا منجر شده است. سازندگان اثر تأکید کرده‌اند که این مستند پژواک بهایی است که روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان فلسطینی در جریان حملات پرداخته‌اند؛ بهایی که اغلب در آمارها گم می‌شود. جشنواره‌ها، جوایز و میدان منازعه روایت‌ها حضور این آثار در جشنواره‌های بین‌المللی ـ از ونیز و تورنتو گرفته تا رویدادهای مستقل ـ نشان داد که غزه به یکی از محورهای اصلی سینمای معاصر بدل شده است. در اختتامیه جشنواره ونیز، فیلم‌هایی با موضوع غزه جوایز مهمی دریافت کردند و سخنان همدردی برندگان، این پیام را منتقل کرد که تا تحقق عدالت، صداها خاموش نخواهند شد.