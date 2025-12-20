باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس اداره هواشناسی مازندران گفت: جو استان امروز شنبه ۲۹ آذر پایدار و آسمان استان صاف تا نیمه ابری است.

او با اشاره به اینکه فردا در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده خفیف وجود دارد، افزود: سایر مناطق استان با پایداری جوی همراه است.

تاکامی گفت: از دوشنبه تا جمعه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و درمناطق ساحلی و جلگه‌ای با مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دیروز تنکابن و نوشهر با ۱۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس و بلده با ۱۰ درجه زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران