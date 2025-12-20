هواداران تیم فوتبال تراکتور در بازی مقابل پرسپولیس کام فوتبال ایران را تلخ کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - بازی جذاب و دیدنی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی جان دوباره‌ای به فوتبال ایران داد. یک بازی سراسر هیجان و زیبا که شاید توقع داشتیم در دربی‌ها آن را ببینیم از سوی دو تیم پرسپولیس و تراکتور در تبریز مشاهده شد و در نهایت ضربات پنالتی جذاب‌تر از خود بازی تبریزی‌ها را به مرحله بعدی جام حذفی رساند.

در این بازی حاشیه‌های درون زمین، شادی گل‌های عجیب و غریب و ... تمام این مسائل عرف فوتبال است و در همه جای دنیا مشاهده می‌شود، اما در بازی تراکتور و پرسپولیس اتفاقی رخ داد که شاید در هیچ عرف و قانون فوتبال نمی‌گنجد.

فحاشی به کریم باقری اسطوره اخلاق فوتبال کشورمان و مردی که در تمام دوران فوتبالش سعی کرده است کسی را نرنجاند، اما در تبریز از خجالت او در آمدند و کریم باقری طعم فحاشی از همشهری‌های خودش را چشید.

کریم باقری بچه تبریز است چه آن زمان که برای تیم ملی فوتبال ایران می‌درخشید و چه زمانی که در چارلتون انگلیس و بوندس لیگا فوتبال بازی می‌کرد تبریز همیشه زادگاه کریم باقری بوده و خواهد ماند، اما روی سخنمان با همشهری‌های کریم است.

در هر جای دنیا اگر بازیکنی با این شهرت از شهری غیر از پایتخت به فوتبال یک کشور و در نهایت فوتبال جهان معرفی شد مجسمه او را می‌سازند و این اسطوره برای همیشه در دل مردم آن شهر خواهد ماند، اما اتفاقات تبریز نشان داد یک جام حذفی و حضور کریم باقری روی نیمکت تیم پرسپولیس می‌تواند تمام معادلات را بر هم بزند.

فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی محرومیت هایشان بازدارنده نیست، دست از کد خدا منشی و تبعیض بر نمی‌دارند و در نهایت سکو‌ها این روز‌ها محل فحاشی و بی‌احترامی است.

در مورد دیگر بازیکنان هم این صدق می‌کند و هر روز سکو‌ها وقیح‌تر می‌شوند، تهران و تبریز و اصفهان و یزد هم ندارد استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان هم ندارد فحاشی رایج شده است و احترام از بین رفته است.

حالا باید به دنبال تلافی در تهران در بازی برگشت لیگ توسط هواداران پرسپولیس باشیم و آنجا هم به امثال بیرانوند؛ خداداد عزیزی و ترابی و ... توهین شود و این بدعت در فوتبال گذاشته شده است چه بخواهیم و چه نخواهیم جمع کردن این ماجرا به این سادگی‌ها نیست.

کریم باقری، افشین پیروانی، امیر قلعه نویی، سید مهدی رحمتی، خداداد عزیزی، وحید هاشمیان و ... خیلی از بازیکنان بزرگ این مرز و بوم برای این پرچم ۳ رنگ بار‌ها صدشان را گذاشتند و اگر از دید قومی و قبیله‌ای هم ماجرا را نگاه کنیم حق کریم باقری در تبریز فحاشی نبود.

سال‌های سال است این جام‌ها می‌آید و می‌رود، اما آنچه می‌ماند دل شکسته امثال کریم باقری است که به معنای واقعی از سوی آبی و قرمز و هر آن‌کسی که فوتبال را می‌فهمد مرد اخلاق فوتبال ایران است.

امیدواریم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد التهاب سکو‌ها فکری عاجل کند تا مجبور نشویم بازی‌های فوتبال را پشت درب‌های بسته برگزار کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سالهاست که رویه در تبریز همینه. بارها محروم شدن ولی متنبه نه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
شما زیاد به خودتون نگیرید
باقری فرزند آذربایجان هست و خواهد ماند
مردم تبریز کمی گوش کریم رو پیچوندن که بفهمه غیرت و تعصب به شهر و هویت و اصالت چقدر ارزش داره
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فوتبال انقدر رانت شده خبر گذاری رسمی هم طرفداری پرسپولیس رو میگیره
۸
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناصر تورک
۲۰:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
البته بازی سرایر هجومی و هیجان انگیز و زیبا مختص تراکتور بود
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بارهاگفته ایم جامعه رهاشده توهمه چی رهاشدگی به خوبی مشهوده دربازاردرفرهنگ درپوشش درآداب ورسوم و...درورزش وفوتبال هم همینطورنتیجه ی رهاکردن جامعه همین میشه همه جابی نظمی وبی فرهنگی وبی هویتی وهرکی هرکی و...مهمترین مسئولیت هرحکومتی توجه کامل وتمام به همه چی جامعه وکنترل اونه که متاسفانه مسئولان ما غافل هستندوتوجهشان یابه حزبشونه یاتلاش برای نجات دیگرملتها!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
طنز جالبیه. هواداران تیم تراکتورسازی چرا بازی باتیم های دیگر اتفاقی نمی افته فقط پرسپولیس و استقلال. تا به‌حال این سوال در ذهنتان خطورکرده.
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
با همه تیم ها همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
علی کریمی وطن فروش هم حمایت کرده
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۶:۳۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴

خبرهای جانبدارانه
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بنده بارها در همین رسانه گفته ام که باشگاه فوتبال و البته سینما جای آدمهای با شخصیت و با تربیت و با ادب نیست.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بی انصاف ها مگه توی تهران به ترک توهین نمی کنند چرا اونجا لال مونی می گیرید کریم‌باقری مگه ترک‌ نیست وقتی در ازغدی به ترک ها توهین‌می کنند کریم را استثنا می کنند؟
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دارن با این تبعیض ها جامعه را به شدت ملتهب و خطرناک میکنن
دشمنی بین ترک و فارس یعنی نابودی نظام
باید مراقبت کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
از فارس ها و توهین به ترک ها حمایت نکنید که همه چیو از دست میدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وقتی تهران کل ورزشگاه یک صدا به ترک ها توهین میکردن کریم باقری ناراحت شد و واکنش نشان داد ؟؟ خیر
این یعنی با فحش و توهین مشکلی نداره و خوشش هم میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ما تنها کشوری در دنیا هستیم که هزاران هزار میلیارد تومان در این موقعیت اقتصادی هزینه میکنیم که دور هم به بهانه فوتبال جمع شویم و به هم فحش دهیم!!! در فوتبال ما هیچ باشگاهی باشگاه دیگر را قبول ندارد!! چیزی بنام احترام اصلا وجود ندارد. اگر مردم تبریز در استادیوم یادگار از کریم باقری بعنوان یک تبریزی که بهترین مراحل چه درباشگاهی وملی را گذرانده است تقدیر می‌شد چقدر زیباتر بود. چون فصل پیش به بیراوند توهین شده یک سال دیگر به همشهری خودمان آقا کریم فحش می‌دهیم!! عجب فرهنگی !!
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
به باقری فحش داده شد چون تیمش و هواداراش 3 ساعت به ترک ها توهین بی شرمانه کردن و واکنشی نشان نداد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فحاشی ندهید کریم باقری آدم خوبی هست اونم کریم باقری اون زمان تیم ملی بازیش یادم هست
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۵:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
درد نویسنده این مطلب کریم باقری یا امثالهم نیست درد ایشان ترک ستیزی و ایجاد اختلاف مابین ملیت های ایرانی است و الا پرسپولیس خودش طلایه دار فحاشی است.
۱۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
علی دایی تو یه کلیپی گفتش تبریزی‌ها...هستند
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
علی دایی یک وطن فروش هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وقتی کریم باقری درمقابل توهین به بزرگترین قوم ایران سکوت میکنه و فحاشی طرفداران پیروزی به ترکارو قبول میکنه پس انسان بی غیرتیه و این فحشا ناراحتش نمیکنه و حقشه
۱۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چی بگه بنده خدا بگه فحش بده یعنی خودشون نمیدونن
