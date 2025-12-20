هواداران تیم فوتبال تراکتور در بازی مقابل پرسپولیس کام فوتبال ایران را تلخ کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - بازی جذاب و دیدنی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی جان دوباره‌ای به فوتبال ایران داد. یک بازی سراسر هیجان و زیبا که شاید توقع داشتیم در دربی‌ها آن را ببینیم از سوی دو تیم پرسپولیس و تراکتور در تبریز مشاهده شد و در نهایت ضربات پنالتی جذاب‌تر از خود بازی تبریزی‌ها را به مرحله بعدی جام حذفی رساند.

در این بازی حاشیه‌های درون زمین، شادی گل‌های عجیب و غریب و ... تمام این مسائل عرف فوتبال است و در همه جای دنیا مشاهده می‌شود، اما در بازی تراکتور و پرسپولیس اتفاقی رخ داد که شاید در هیچ عرف و قانون فوتبال نمی‌گنجد.

فحاشی به کریم باقری اسطوره اخلاق فوتبال کشورمان و مردی که در تمام دوران فوتبالش سعی کرده است کسی را نرنجاند، اما در تبریز از خجالت او در آمدند و کریم باقری طعم فحاشی از همشهری‌های خودش را چشید.

کریم باقری بچه تبریز است چه آن زمان که برای تیم ملی فوتبال ایران می‌درخشید و چه زمانی که در چارلتون انگلیس و بوندس لیگا فوتبال بازی می‌کرد تبریز همیشه زادگاه کریم باقری بوده و خواهد ماند، اما روی سخنمان با همشهری‌های کریم است.

در هر جای دنیا اگر بازیکنی با این شهرت از شهری غیر از پایتخت به فوتبال یک کشور و در نهایت فوتبال جهان معرفی شد مجسمه او را می‌سازند و این اسطوره برای همیشه در دل مردم آن شهر خواهد ماند، اما اتفاقات تبریز نشان داد یک جام حذفی و حضور کریم باقری روی نیمکت تیم پرسپولیس می‌تواند تمام معادلات را بر هم بزند.

فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی محرومیت هایشان بازدارنده نیست، دست از کد خدا منشی و تبعیض بر نمی‌دارند و در نهایت سکو‌ها این روز‌ها محل فحاشی و بی‌احترامی است.

در مورد دیگر بازیکنان هم این صدق می‌کند و هر روز سکو‌ها وقیح‌تر می‌شوند، تهران و تبریز و اصفهان و یزد هم ندارد استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان هم ندارد فحاشی رایج شده است و احترام از بین رفته است.

حالا باید به دنبال تلافی در تهران در بازی برگشت لیگ توسط هواداران پرسپولیس باشیم و آنجا هم به امثال بیرانوند؛ خداداد عزیزی و ترابی و ... توهین شود و این بدعت در فوتبال گذاشته شده است چه بخواهیم و چه نخواهیم جمع کردن این ماجرا به این سادگی‌ها نیست.

کریم باقری، افشین پیروانی، امیر قلعه نویی، سید مهدی رحمتی، خداداد عزیزی، وحید هاشمیان و ... خیلی از بازیکنان بزرگ این مرز و بوم برای این پرچم ۳ رنگ بار‌ها صدشان را گذاشتند و اگر از دید قومی و قبیله‌ای هم ماجرا را نگاه کنیم حق کریم باقری در تبریز فحاشی نبود.

سال‌های سال است این جام‌ها می‌آید و می‌رود، اما آنچه می‌ماند دل شکسته امثال کریم باقری است که به معنای واقعی از سوی آبی و قرمز و هر آن‌کسی که فوتبال را می‌فهمد مرد اخلاق فوتبال ایران است.

امیدواریم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد التهاب سکو‌ها فکری عاجل کند تا مجبور نشویم بازی‌های فوتبال را پشت درب‌های بسته برگزار کنیم.