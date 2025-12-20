باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو و سه فرد مسلح روز جمعه به یک پست نظامی در نزدیکی روستایی در شمال غربی پاکستان حمله کردند و باعث درگیری مسلحانه یک ساعته شدند که منجر به کشته شدن چهار سرباز شد و مقامات اعلام کردند که حداقل ۱۵ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

به گفته ارتش پاکستان و پلیس محلی، این حمله در وزیرستان شمالی، دژ سابق طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه‌نظامی در استان خیبر پختونخوا در مرز افغانستان، رخ داد. پلیس اعلام کرد که این انفجار باعث فرو ریختن خانه‌های اطراف و زخمی شدن غیرنظامیان شد.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه مهاجمان در جریان درگیری توسط سربازان کشته شدند. هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما ارتش، طالبان پاکستان را مسئول این حمله دانست.

ارتش پاکستان اعلام کرد که مهاجمان در ابتدا سعی کردند از محوطه پست عبور کنند، اما عقب رانده شدند. این گزارش افزود که شبه‌نظامیان سپس یک وسیله نقلیه مملو از مواد منفجره را به دیوار بیرونی کوبیدند. این گزارش گفت که تأثیر بمب‌گذاری به خانه‌های اطراف و یک مسجد آسیب رساند.

ارتش اعلام کرد که این حمله از آن سوی مرز در افغانستان برنامه‌ریزی و هدایت شده بود. کابل که سال‌هاست تاکید دارد به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان برای حمله به هیچ کشوری، از جمله پاکستان، استفاده کند، هیچ اظهار نظری فوری نکرد.

ارتش اعلام کرد پاکستان از حاکمان طالبان افغانستان انتظار دارد مانع از استفاده شبه‌نظامیان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند و افزود که پاکستان حق تعقیب شبه‌نظامیان و تسهیل‌کنندگان آنها را برای خود محفوظ می‌دارد.

ساعاتی پس از حمله در وزیرستان شمالی، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که معاون رئیس دفتر طالبان افغانستان در اسلام‌آباد را برای ارائه اعتراض رسمی احضار کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاکستان خواستار تحقیقات کامل و اقدام قاطع علیه عاملان و تسهیل‌کنندگان حملات تروریستی علیه پاکستان از خاک افغانستان شده است.»

در این بیانیه آمده است: «از طالبان افغانستان خواسته شده است تا اقدامات فوری، مشخص و قابل تأییدی را علیه همه گروه‌های تروریستی که از خاک آن فعالیت می‌کنند، انجام دهد.»

این وزارتخانه اعلام کرد: «به رژیم طالبان افغانستان نیز قاطعانه اطلاع داده شده است که پاکستان حق دفاع از حاکمیت و محافظت از شهروندان خود را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات لازم را برای پاسخ به تروریسم نشأت گرفته از خاک افغانستان انجام خواهد داد.»

پاکستان اغلب حاکمان طالبان افغانستان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان، یک گروه شبه‌نظامی که مسئول افزایش حملات در داخل پاکستان از سال ۲۰۲۱ است، متهم می‌کند. کابل این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید اجازه نمی‌دهد از خاکش علیه سایر کشور‌ها استفاده شود.

اگرچه تحریک طالبان پاکستان از طالبان افغانستان جداست، اما با آن متحد نزدیک است.

تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان از ماه اکتبر، زمانی که درگیری‌های مرزی پس از انفجار‌هایی در کابل در ۹ اکتبر که افغانستان پاکستان را مقصر آن دانست، آغاز شد، افزایش یافته است. اگرچه قطر بعداً آتش‌بس برقرار کرد، اما دو طرف در مذاکرات بعدی که در ماه نوامبر به میزبانی ترکیه برگزار شد، نتوانستند به توافق برسند.

منبع: آسوشیتدپرس