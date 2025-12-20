معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مهدی ارشادی معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی و وقوع برف و کولاک در محور‌های مختلف استان، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۳۴۷ نفر از هم‌استانی‌هایی که در مسیر‌های مسدود و مناطق خطرناک گرفتار شده بودند، با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات و خودرو‌های امدادی به‌صورت ایمن امدادرسانی و نجات یافتند.

ارشادی با اشاره به شرایط سخت جوی و سرمای شدید حاکم بر مناطق عملیاتی تصریح کرد: با هماهنگی دقیق میان تیم‌های امدادی و مدیریت صحیح عملیات، هیچ‌گونه خسارت جانی در این مأموریت‌ها گزارش نشده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان از شهروندان خواست با توجه به هشدار‌های هواشناسی، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و توصیه‌ها و نکات ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.