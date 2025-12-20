باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- این جشنواره با هدف پاسداشت آیین‌های اصیل ایرانی و تقویت همبستگی اجتماعی، برگزار و لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

در این برنامه متنوع، اجرای موسیقی محلی، شاهنامه‌خوانی، مسابقات فرهنگی و نمایش صنایع‌دستی با استقبال پرشور مردم روبه‌رو شد.

حضور خانواده‌ها، جوانان و کودکان فضای صمیمی و پرشوری را در این رویداد فرهنگی رقم زد.

جشنواره بزرگ یلدای لیوان بار دیگر نشان داد که اصالت و گرمای فرهنگ ایرانی همواره زنده است و در کنار دریا و دل‌های مهربان مردم بندرگز، یلدایی ماندگار شکل گرفته است.