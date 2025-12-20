هم‌زمان با فرارسیدن شب یلدا، جشنواره بزرگ «یلدای بندرگز» با حضور گرم مردم و هنرمندان در دهستان لیوان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- این جشنواره با هدف پاسداشت آیین‌های اصیل ایرانی و تقویت همبستگی اجتماعی،  برگزار و لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

در این برنامه متنوع، اجرای موسیقی محلی، شاهنامه‌خوانی، مسابقات فرهنگی و نمایش صنایع‌دستی با استقبال پرشور مردم روبه‌رو شد.

 حضور خانواده‌ها، جوانان و کودکان فضای صمیمی و پرشوری را در این رویداد فرهنگی رقم زد.

جشنواره بزرگ یلدای لیوان بار دیگر نشان داد که اصالت و گرمای فرهنگ ایرانی همواره زنده است و در کنار دریا و دل‌های مهربان مردم بندرگز، یلدایی ماندگار شکل گرفته است.

برچسب ها: شب یلدا ، جشنواره
خبرهای مرتبط
گشایش هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران زمین
حضور ۲۲ گروه موسیقی و آیینی در هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام
جشنواره بین المللی اقوام در گلستان + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اخاذی با "ارسال پیام‌های دروغین قضایی" لو رفت
جشنواره یلدای دهستان لیوان، شهرستان بندرگز