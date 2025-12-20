سازمان وظیفه عمومی فراجا کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ را فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ را دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می‌بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. همچنین در روز اعزام به خدمت باید مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سربازی ، نظام وظیفه
سازمان وظیفه عمومی فراجا هیچ مسئولیتی در قبال کارت معافیت جعلی ندارد
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
من که نمیذارم بچم بره دوسال از زندگیشو بزاره واسه افغانیا که راحت بیان مثل من کارشو بیست درصد زیر قیمت از چنگش دربیارن،این دوسالو میفرستمش یه شغل خوب یاد بگیره
بچه های مسئولان باید برن خدمت چون دایم در حال سفر به اروپا و آمریکا هستن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جودی
۱۵:۱۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بزودی دیگه جوانی نیست که براتون خدمت کنه ...
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
منتظر باش تا بیایند
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
از من به شما نصیحت، اگه کسری ندارید، یک روز هم خدمت نکنید
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
از یک طرف هزینه میکنید که جوان ها را تشویق به ازدواج و فرزنداوری کنید ،از یک طرف این قانون منسوخ شده سربازی اجباری در بیشتر کشورهای جهان دست برنمیدارید و جوان ها را از کار و زندگی می ندازید
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مثلا جوان ایرانی چیکار میکنه موقع سربازی ؟

والا تو خیابونها ول هستن

با نوع اموزش و پرورش نظری محور مون
و زیر سایه حمایت والدین
کاملا تن پرور و بی اراده شدن

حداقل تو سربازی
مهارتی یاد میگیرند

والا من سرباز اهل روستایی ، دیدم
وقت بیکاری ش،کار میکرد حتی ب والدینش
خرج خونه میده

اگه جوان اهل کار و زندگی باشه تو هر موقعیت ، فعالیت کاری خواهد داشت
حتی تو دوره سربازی ش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
لااقل یه بیل دستشان بدید تا از خدمت که میان کارگری بتونن بکنن
