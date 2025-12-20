۱۵ تن چوب آلات جنگلی قاچاق از یک کارگاه چوب در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، گفت: در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب، طی رصد اطلاعاتی و عملیاتی و بررسی‌های میدانی، ۱۵ تن چوب آلات جنگلی قاچاق تازه قطع شده از یک کارگاه چوب در شهرستان آمل کشف و ضبط شد

او افزود: این چوب آلات قاچاق از گونه‌های جنگلی راش و توسکا بوده که توسط یگان حفاظت و نماینده پلیس امنیت اقتصادی اداره کل در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.

باقری ادامه داد: در همین راستا، دستگاه‌ها و تجهیزات تبدیل چوب آلات توقیف و یک نفر از متخلفین با همکاری دستگاه قضا، دادستانی و عوامل انتظامی شهرستان دستگیر و برای طی کردن مراحل قانونی و قضایی، تحویل مراجع قضایی گردید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی و نظارتی، هشدار داد هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل، تبدیل، دپو و خرید و فروش چوب قاچاق، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران