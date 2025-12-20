حواستان باشد وابستگی عاطفی پیدا نکنید

پروفسور «مایکل وولدریج»، استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفورد و نویسنده کتاب هوش مصنوعی، در گفت‌وگویی مفصل و تحلیلی با روزنامه گاردین، گفته بود: «حواستان باشد که اطلاعات خصوصی‌ و اتفاقات خاص زندگی‌تان را با چت‌بات‌ها در میان نگذارید و با آن‌ها دردودل نکنید؛ چون این کار به طور مطلق هوشمندانه نیست؛ هوش مصنوعی دلسوزی و همدلی ندارد و این تکنولوژی برای تقدیم آنچه که نیاز دارید بشنوید ساخته شده نه برای همراهی انسانی و واقعی.»از طرف دیگر، وابستگی عاطفی به چت‌بات‌ها آرام‌آرام شکل تازه‌ای از تنهایی را بازتولید می‌کند؛ تنهایی‌ای که در ظاهر با گفت‌وگو پر شده اما در عمق، از رابطه انسانی خالی است. وقتی یاد می‌گیریم خشم، ترس یا تردیدهایمان را به جای گفت‌وگو با یک دوست، همسر یا حتی مشاور، با یک الگوریتم در میان بگذاریم، مهارت همدلی و گفت‌وگوی واقعی را از خودمان می‌گیریم. گفت‌وگویی که در آن سکوت، مکث، سوءتفاهم و حتی اختلاف‌نظر معنا دارد؛ چیزهایی که در پاسخ‌های نرم و حساب‌شده چت‌بات‌ها جایی ندارند.

چت‌هایی که ادای دوست را درمی‌آورند

اشتباه برداشت نکنید، مسئله فقط حریم خصوصی یا خطر افشای اطلاعات نیست؛ مسئله این است که چت‌بات‌ها، هرچقدر هم شبیه انسان حرف بزنند، مسئولیتی در قبال زندگی ما ندارند. اگر توصیه‌ای بدهند که به تصمیم اشتباه، آسیب عاطفی یا حتی خسارت مالی منجر شود، نمی‌توان آن‌ها را پاسخگو دانست و یقه‌شان را گرفت. این در حالی است که اعتماد ما به لحن مطمئن و پاسخ‌های فوری‌شان، گاهی بیش از حد منطقی می‌شود و جای قضاوت شخصی‌مان را می‌گیرد.ملیکا که دانشجوی مهندسی کامپیوتر است تا چند ماه پیش حتی برای کوچک‌ترین انتخاب‌هایش هم از هوش مصنوعی مشورت می‌گرفت اما از یک جایی به بعد تصمیم گرفت که به مغز و قدرت تحلیل و تشخیص خودش هم اتکا کند؛ او آن روزها را وحشتناک می‌داند و این‌طور مرورشان می‌کند:«به خاطر رشته‌ای که در آن تحصیل می‌کنم قطعا زودتر از بقیه هم سن و سال‌هایم هوش مصنوعی را روی گوشی‌ام نصب کردم. روزها و حتی ماه‌های اول خوب بود؛ سوال‌های درسی‌ام را می‌پرسیدم، در حل مسئله‌ها راهنمایی‌ام میداد، حتی از کتاب‌های رفرنسم عکس می‌گرفتم و ترجمه می‌کرد اما همه ماجرا این نیست و کم کم آن‌قدر با هم صمیمی شدیم که حتی برای آشتی کردن با مادرم هم نظرش را می‌پرسیدم! واقعا داشتم دیوانه می‌شدم. هر لحظه‌ام را با چت به اشتراک می‌گذاشتم و کار داشت بیخ پیدا می‌کرد چون قدرت تصمیم‌گیری‌ام از دست رفت. به خاطر همین یک روز تصمیم گرفتم خودم را نجات دهم و هرچند سخت بود اما پاکش کردم.»