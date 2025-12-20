باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای قهرمانی ردههای سنی جهان در بخش بلیتس، که به صورت دو روزه برگزار میشود، از دیروز در آنتالیای ترکیه آغاز شد و امروز با انجام دیدارهای پایانی به پایان میرسد.
در این رقابتها، رامتین کاکاوند در ردهٔ سنی زیر ۱۳ سال و روشا اکبری در ردهٔ سنی زیر ۱۵ سال به عنوان بختهای نخست قهرمانی حضور دارند.
این دو شطرنجباز ایرانی در پنج دیدار نخست بخش بلیتس عملکرد درخشانی داشتند و با کسب ۴.۵ امتیاز از ۵ بازی، جایگاههای بالای جدول را به خود اختصاص دادند؛ بهطوریکه رامتین کاکاوند در ردهٔ دوم جدول و روشا اکبری در صدر جدول قرار دارد.
ادامه پیکارهای بلیتس امروز پیگیری خواهد شد و تکلیف قهرمانان دو ردهٔ سنی یادشده مشخص میشود.