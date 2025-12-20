در پیکار‌های قهرمانی رده‌های سنی جهان در بخش بلیتس، کاکاوند و اکبری به عنوان بخت‌های نخست قهرمانی حضور دارند.  

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - پیکار‌های قهرمانی رده‌های سنی جهان در بخش بلیتس، که به صورت دو روزه برگزار می‌شود، از دیروز در آنتالیای ترکیه آغاز شد و امروز با انجام دیدار‌های پایانی به پایان می‌رسد.

در این رقابت‌ها، رامتین کاکاوند در ردهٔ سنی زیر ۱۳ سال و روشا اکبری در ردهٔ سنی زیر ۱۵ سال به عنوان بخت‌های نخست قهرمانی حضور دارند. 

این دو شطرنج‌باز ایرانی در پنج دیدار نخست بخش بلیتس عملکرد درخشانی داشتند و با کسب ۴.۵ امتیاز از ۵ بازی، جایگاه‌های بالای جدول را به خود اختصاص دادند؛ به‌طوری‌که رامتین کاکاوند در ردهٔ دوم جدول و روشا اکبری در صدر جدول قرار دارد.

ادامه پیکار‌های بلیتس امروز پیگیری خواهد شد و تکلیف قهرمانان دو ردهٔ سنی یادشده مشخص می‌شود.

برچسب ها: شطرنج ، رقابت های شطرنج
خبرهای مرتبط
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
آخرین اخبار
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
لیگ آزادگان؛ خروج موقت شهرداری نوشهر از جمع قعرنشینان
شاگردان عنایتی پیروز نبرد نفس گیر با هوادار
در هفته چهارم والیبال زنان چه گذشت؟/ پیروزی شاگردان «لی»
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
وضعیت مبهم دو بازیکن در استقلال
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از اول دی
قلی زاده در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت لیگ لهستان
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
کرسی مهم و کلیدی برای هندبال ایران/ پاکدل نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا شد
گلبال ایران صاحب سهمیه جهانی شد
خواهران منصوریان محروم شدند
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
صورت‌های مالی باشگاه توسط سهامداران تایید شد
۴ مهاجم گزینه‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس
با اعلام رسمی سازمان لیگ؛ تعویق ۲۴ ساعته یک مسابقه حذفی
یاکوبس: گروه مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ متوازن است/ ایران حریف سختی نیست
بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در آستانه شب یلدا
نبرد طارمی و یارمچوک برای رسیدن به ترکیب اصلی المپیاکوس
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
خیز ازبکستان برای آقایی در ورزش آسیا