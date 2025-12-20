باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا مهرورز بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای هشداری به مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت خدماتی کالای شهروند بر مدیریت تأمین اقلام و کالا‌های ضروری مورد نیاز شهروندان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حذف واسطه‌گری و دلالی تاکید کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به نزدیک شدن به روز‌های پایانی فصل پاییز (شب یلدا) و متعاقب آن ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، موضوع تأمین و توزیع کالا‌های ضروری و ارزاق عمومی (میوه و تره‌بار، محصولات پروتئینی و فرآورده‌های لبنی) از طریق سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و شرکت خدماتی کالای شهروند از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌باشد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: به منظور پیشگیری از نارضایتی عمومی و بروز مشکلات و تلاطم احتمالی بازار ناشی از افزایش تقاضا، اتخاذ تدابیر و تمهیدات فوری در ایام پیش‌رو ضروری است.

بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور در این نامه بیان داشته است که با قید فوریت تمهیدات لازم انجام و اقداماتی همچون مدیریت تأمین اقلام و کالا‌های ضروری مورد نیاز شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای عرضه مستقیم محصولات و حذف واسطه‌گری، دلالی و افزایش امکانات و تجهیزات میادین، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه جهت تسریع در خدمات‌رسانی به شهروندان، همکاری و تعامل با دستگاه‌های مرتبط برای عرضه محصولات، استفاده از سازوکار‌های قانونی به منظور جلوگیری از تلاطم و نوسانات احتمالی (تنظیم بازار) و رصد و پایش فروشگاه‌ها و میادین به منظور توزیع اقلام با کیفیت و قیمت مناسب و جلوگیری از خروج آنها از فرآیند عرضه عمومی صورت پذیرد.

منبع: میزان