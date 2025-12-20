رئیس جمهور آمریکا گفت که به زودی از فلوریدا بازدید خواهد کرد و این خبر را در آستانه دور بعدی مذاکرات در مورد اوکراین در میامی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که به زودی از فلوریدا بازدید خواهد کرد و این خبر را در آستانه دور بعدی مذاکرات در مورد اوکراین در میامی اعلام کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت: "ما برای مدت کوتاهی به فلوریدا می‌رویم، بیشتر کار. جلسات زیادی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. "

وی افزود: "ما با شرکت‌های بیمه صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا می‌توانیم هزینه‌های آنها را به شدت کاهش دهیم و اگر نتوانیم، مستقیماً به مردم پرداخت می‌کنیم. آنها مراقبت‌های بهداشتی خود را می‌خرند. "

پیش از این، آکسیوس به نقل از یک منبع در دولت ایالات متحده گزارش داده بود که دور جدیدی از مذاکرات بین ایالات متحده و اوکراین می‌تواند این آخر هفته در سطح نمایندگان ارتش و گروه‌های کاری برگزار شود. باراک راوید، خبرنگار این پورتال گفت که مشاوران امنیت ملی آلمان، فرانسه و انگلیس برای مذاکره با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید و رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین در میامی خواهند بود. وزیر امور خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر نیز به آنها ملحق خواهند شد.

علاوه بر این، اکسیوس گزارش داد که قرار است استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ترامپ در میامی با کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی و مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF) دیدار کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که کرملین انتظار دارد طرف آمریکایی در مورد تماس‌های گذشته خود با هیئت‌های اتحادیه اروپا و اوکراین به آنها اطلاع دهد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
آخرین اخبار
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد
اردن مشارکت با آمریکا در حملات هوایی امروز در خاک سوریه را تأیید کرد
توافق اوکراین و پرتغال بر سر تولید مشترک پهپاد‌های دریایی
وان‌پلاس از یکی از بهترین تبلت‌های خود رونمایی کرد
اوربان: وام اوکراین، اتحادیه اروپا را به سمت جنگ سوق می‌دهد
نیرو‌های اسرائیلی حملات جدیدی را در حومه قنیطره سوریه انجام دادند
اوکراین باید برای ادامه درگیری در سال ۲۰۲۶ آماده باشد
سوءاستفاده اسرائیل و آمریکا از کودکان بیمار اوکراینی
تفسیر یک سراب به روایت ترامپ
آمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر رسید
اظهارات کلیدی پوتین؛ ناتو، صلح اوکراین و دارایی‌های مسدود شده
دادگاه پاکستان عمران خان و همسرش را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد
ترامپ در آستانه دور بعدی مذاکرات اوکراین در میامی به فلوریدا می‌رود
حمله انتحاری به یک پست نظامی در شمال غربی پاکستان و کشته شدن چهار نفر
دولت آمریکا انتشار پرونده‌های اپستین را آغاز کرد
ترامپ: آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه آغاز کرده است
تهدید پنهان در عمق کارائیب: آیا آمریکا به سوی جنگ جدید گام برمی‌دارد؟
زمستان؛ سلاح خاموش رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در غزه
بازنویسی نقشه یمن: جدایی‌طلبان جنوب در آستانه احیای مرزهای کهن؟