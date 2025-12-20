رئیس جمهور آمریکا گفت که به زودی از فلوریدا بازدید خواهد کرد و این خبر را در آستانه دور بعدی مذاکرات در مورد اوکراین در میامی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که به زودی از فلوریدا بازدید خواهد کرد و این خبر را در آستانه دور بعدی مذاکرات در مورد اوکراین در میامی اعلام کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت: "ما برای مدت کوتاهی به فلوریدا میرویم، بیشتر کار. جلسات زیادی برنامهریزی کردهایم. "
وی افزود: "ما با شرکتهای بیمه صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا میتوانیم هزینههای آنها را به شدت کاهش دهیم و اگر نتوانیم، مستقیماً به مردم پرداخت میکنیم. آنها مراقبتهای بهداشتی خود را میخرند. "
پیش از این، آکسیوس به نقل از یک منبع در دولت ایالات متحده گزارش داده بود که دور جدیدی از مذاکرات بین ایالات متحده و اوکراین میتواند این آخر هفته در سطح نمایندگان ارتش و گروههای کاری برگزار شود. باراک راوید، خبرنگار این پورتال گفت که مشاوران امنیت ملی آلمان، فرانسه و انگلیس برای مذاکره با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید و رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین در میامی خواهند بود. وزیر امور خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر نیز به آنها ملحق خواهند شد.
علاوه بر این، اکسیوس گزارش داد که قرار است استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ترامپ در میامی با کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیر اجرایی صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه (RDIF) دیدار کنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که کرملین انتظار دارد طرف آمریکایی در مورد تماسهای گذشته خود با هیئتهای اتحادیه اروپا و اوکراین به آنها اطلاع دهد.
منبع: تاس