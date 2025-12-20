مدیرکل حمل‌ونقل شهرداری تهران با اشاره به اینکه حدود ۷ میلیون موتورسیکلت عامل مهم تشدید ترافیک پایتخت است، گفت: سهم حمل‌ونقل عمومی از سفر‌های شهری به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش‌یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی گلشنی مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به عوامل تشدیدکننده ترافیک پایتخت گفت: ترافیک و حمل‌ونقل در کلان‌شهری مثل تهران، موضوعی چندوجهی است که بر کیفیت زندگی، اقتصاد و سلامت روان شهروندان تأثیر مستقیم دارد. یکی از معضلات اصلی فعلی، افزایش بی‌رویه استفاده از موتورسیکلت، حدود ۶ تا ۷ میلیون دستگاه، است که به دلیل قانون‌گریزی راکبین و حرکت در پیاده‌رو‌ها و خطوط ویژه، نظم ترافیکی شهر را مختل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل پاک نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و فنی است، اظهار کرد: استفاده از دوچرخه در کشور‌های توسعه‌یافته به‌عنوان یک مد حمل‌ونقلی پذیرفته شده است، اما در تهران تجربیات گذشته نشان داده که بدون مطالعه دقیق و فرهنگ‌سازی، صرفاً ایجاد مسیر‌های دوچرخه مانند آنچه در منطقه ۲ یا مسیر‌های شرقی، غربی انجام شد، نمی‌تواند موفق باشد و حتی ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در رادیو گفت‌و‌گو با تأکید بر لزوم تقویت حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: متأسفانه سهم حمل‌ونقل عمومی از سفر‌های شهری به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که این عدد باید بسیار بالاتر باشد. ترافیک سنگین باعث کندی حرکت اتوبوس‌ها و افزایش زمان سفر شده و همین موضوع، جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی را برای شهروندان کاهش داده است.

وی با اشاره به اقدامات در دست انجام برای مدیریت ترافیک یادآور شد: تشکیل قرارگاه ویژه موتورسیکلت با همکاری پلیس و سایر نهادها، توسعه خطوط مترو و اتوبوس‌رانی و تلاش برای هوشمندسازی ترافیک از جمله برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود، اما حل ریشه‌ای این معضل نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف و تغییر نگرش شهروندان به مقوله سفر شهری است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
موتوریا باید فرد و زوج بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا رو شکر هیچکس هیچ نظری نداره ،یا نه سانسور میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
افرادی مانند ایشان که توانمندی لازم برای این مسئولیت راندارند این حرف را می زنند و گرنه بیتر کشورهای اسیایی از موتورسیکلت به عنوان فرصت استفاده می کنند برای مصرف کمتر ،ابعاد موچک و تردد راحتر
۰
۱
پاسخ دادن
