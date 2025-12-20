باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کار جالب هنرمند کاشی معرق برای استفاده کاربردی از ظروف + فیلم

هنرمند کاشی معرق در خصوص ظروف معرق نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عرفان مرتضایی، هنرمند کاشی معرق با حضور در برنامه سلام تهران در مورد ظروف معرق و کاشی کاری توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

