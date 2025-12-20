باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شهیدی که هیچگاه تاریخ شهادتش مشخص نشد + فیلم

شهید محمدجواد تندگویان، وزیر جوان نفت، نماد تعهد، ایستادگی و مظلومیتی است که در سکوتِ اسارت، به شهادت انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد تندگویان در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، با وجود سن کم، مسئولیت سنگین وزارت نفت را بر عهده گرفت و با روحیه‌ای انقلابی و مردمی، در مسیر سامان‌دهی این صنعت حیاتی گام برداشت. او باور داشت مدیر انقلابی باید در دل میدان باشد، نه پشت میز، و همین نگاه او را به خطوط مقدم کشاند.

در آبان ۱۳۵۹، در جریان بازدید از مناطق عملیاتی جنوب، به اسارت نیرو‌های رژیم بعث عراق درآمد و سال‌ها در زندان‌های عراق تحت شکنجه قرار گرفت. سرانجام، این وزیر مقاوم در اسارت به شهادت رسید تا نامش در تاریخ ایران، به‌عنوان الگویی از مسئولیت‌پذیری، شجاعت و وفاداری به آرمان‌ها ماندگار شود. پیکر او در ۲۹ آذر ۱۳۷۰ به کشور بازگشت، اما تاریخ شهادت او هیچگاه مشخص نشد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سلام و صلوات به روح او باد ولعنت خداوند برکسانی که به ملت ظلم می کنند در هر لباسی وقشری که هستن
