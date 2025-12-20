شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از قطعی مداوم برق و مشکلات دانش آموزان دره کایدستا کول سیرا از توابع شهرستان دزفول برای درس خواندن ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروند خبرنگار ما دانش آموزان منطقه دره کایدستا کول سیرا از توابع شهرستان دزفول بخش شهیون استان خوزستان با قطعی مداوم برق رو‌به‌رو هستند. این منطقه با وجود اینکه ۳۰۰ دانش آموز دارد؛ ولی از سیستم روشنایی مناسبی برخوردار نیستند و این موضوع مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است. بطوریکه آنها مجبورند با نور چراغ قوه درس بخوانند. در گذشته مقداری پنل خورشیدی در این روستا‌ها نصب شد ولی دو سال است که خراب شده و هیچ اقدامی به منظور برطرف کردن این موضوع صورت نگرفته است.
وی با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

برچسب ها: قطعی برق ، سوژه خبری ، مشکلات دانش آموزان
