در پی بارش برف، مردم استان چهارمحال و بختیاری از بارش رحمت الهی ابراز خوشحالی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ بارش برف در استان چهارمحال و بختیاری موجب خوشحالی مردم شد.

تصاویری از آدم برفی های زیبا را ببینید.

 

