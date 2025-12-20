مدافع تیم فوتبال استقلال برای بازی در لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا مشکلی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف غلامی مدافع تیم فوتبال استقلال که با مصدومیت رو‌به‌رو شده بود دوباره به ترکیب تیم فوتبال استقلال باز می‌گردد.

غلامی که در جریان دیدار برابر خیبر از ناحیه کمر و گردن آسیب دیده بود در تمرینات استقلال حضور یافت تا در صورت صلاح‌دید کادر فنی این تیم را در دیدار مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.

تیم فوتبال استقلال در هفته پیش رو باید در آخرین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا به مصاف النحرق بحرین برود.

این بازی برای استقلال حکم مرگ و زندگی را دارد و آبی‌ها باید در منامه تیم المحرق را شکست دهند تا بتوانند در مرحله حذفی این رقابت‌ها نیز حضور داشته باشند.

