آمار‌ها نشان می‌دهد تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در پایتخت طی هشت ماه گذشته سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به افزایش تخلفات موتورسواران در کلان‌شهر تهران گفت: با توجه به حجم بالای تردد موتورسیکلت‌ها، بیشترین تخلفات این دسته از کاربران ترافیکی شامل حرکت خلاف جهت، عبور از پیاده‌رو، ورود به خط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی است. وی تأکید کرد که مأموران پلیس راهور به‌طور مستمر با این تخلفات برخورد قانونی می‌کنند و از موتورسواران خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

او افزود: موتورسیکلت وسیله‌ای دوچرخ و ناایمن است که با کوچک‌ترین حادثه دچار واژگونی می‌شود. بنابراین، بی‌توجهی به مقررات نه‌تنها جان راکب و ترک‌نشین را تهدید می‌کند، بلکه خسارت‌های اجتماعی نیز به‌دنبال دارد.

بهرام‌آبادی با هشدار درباره تردد موتورسیکلت‌ها در تونل‌های شهری گفت: به دلیل انباشت گاز‌های آلاینده، این مسیر‌ها برای موتورسواران مناسب نیست. کاهش سطح هوشیاری ناشی از گازگرفتگی در تونل‌ها می‌تواند منجر به تصادفات فوتی یا جرحی شود. وی همچنین به تخلف عبور از خط ویژه اشاره کرد و گفت: پلیس راهور در این موارد ضمن برخورد قانونی، موتورسیکلت‌های متخلف را به‌طور ساعتی توقیف می‌کند.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ درباره پرخطرترین نقاط تردد موتورسیکلت‌ها اظهار داشت: بیشترین تردد در مناطق مرکزی شهر، به‌ویژه میادین و بازارها، مشاهده می‌شود. وجود ادارات دولتی، بازار‌ها و محدودیت‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا باعث شده استفاده از موتورسیکلت در این مناطق بیشتر باشد و همین امر احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه گفت: ورود موتورسیکلت‌ها به بزرگراه‌ها در ساعات کم‌ترافیک، مانند شب‌ها و روز‌های تعطیل، خطرناک‌تر از سایر معابر شهری است. سرعت بالای خودرو‌ها و محدودیت دید در بزرگراه‌ها هیچ‌گونه حاشیه امنی برای موتورسواران باقی نمی‌گذارد و کوچک‌ترین ضربه می‌تواند منجر به واژگونی و وقوع حوادث ناگوار شود.

بهرام‌آبادی با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلت‌سواران در پایتخت گفت: در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصادفات خسارتی ۳۶ درصد، تصادفات جرحی ۱۴ درصد و تصادفات فوتی ۵۰ درصد افزایش یافته است. 

وی همچنین در خصوص رده سنی تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: متأسفانه بسیاری از رانندگان موتورسیکلت درک درستی از خطرات ندارند و به همین دلیل گاهی بی‌محابا در سطح شهر تردد می‌کنند. بر اساس آمارها، عمده قربانیان این حوادث مربوط به قشر جوان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که حدود ۴۶ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران را به خود اختصاص داده‌اند. از خانواده‌های عزیز انتظار داریم نظارت کافی بر رفتار‌های جوانان خود داشته باشند تا مانع از قربانی شدن آنان در حوادث رانندگی شوند.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در پایان بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی تأکید کرد و گفت: اگر موتورسواران و ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند، احتمال فوت یا جرح به شدت کاهش می‌یابد. با این حال، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌ونیم میلیون مورد تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی ثبت شده است؛ آماری که نشان‌دهنده بی‌توجهی جدی به ایمنی فردی و اجتماعی است. او همچنین از همه موتورسواران خواست برای حفظ جان خود و دیگران، استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیرند.

۱۳:۰۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بزرگراه جلال خروجی نیایش موتوری ها از روبرو میان هنگام پیچیدن مشکل داریم اکثرا انپ فود هستند
