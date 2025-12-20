باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی در جلسه رفع موانع تولید با تأکید بر ضرورت اهتمام جدی همه دستگاه‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات صنایع، بر جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل بدهی و اعطای مهلت مناسب برای پرداخت مطالبات تأکید کرد و حمایت همه‌جانبه از بخش تولید را یک ضرورت راهبردی در شرایط کنونی کشور دانست.

عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، این شهرک را یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور دانست و اظهار داشت: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با برخورداری از بیشترین تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری در میان شهرک‌های صنعتی کشور، نقش محوری در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی استان فارس ایفا می‌کند.

او افزود: این شهرک صنعتی با مساحت یک‌هزار و ۱۸۹ هکتار، تاکنون میزبان انعقاد ۴ هزار و ۷۸۰ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، تولیدی، کارگاهی و صنفی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند و زمینه اشتغال حدود ۳۱ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

برنهاد همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت برق پایدار شهرک صنعتی بزرگ شیراز از طریق احداث پست جدید یا ارتقای پست موجود، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های خدمات‌رسان شد و بر لزوم تعامل مؤثر شرکت‌های آبفا و آب منطقه‌ای برای تأمین پایدار آب صنایع، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از منابع جایگزین آبی تأکید کرد.

او با قدردانی از پیگیری‌های دکتر عزیزی در حوزه صنعت و تولید، خاطرنشان کرد: رفع مسائل و مشکلات این شهرک صنعتی در مسیر تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و دستیابی به تولید و اشتغال پایدار، نیازمند همکاری، هم‌افزایی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.

در پایان این جلسه، تصمیمات و مصوباتی به‌منظور رفع بخشی از مشکلات زیرساختی و خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز اتخاذ شد؛ از جمله مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای فارس نسبت به تخصیص ۵۰ لیتر بر ثانیه آب در قالب حفر ۳ حلقه چاه اقدام کند و شرکت برق منطقه‌ای فارس با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شیراز، نسبت به ارتقای پست موجود شهرک صنعتی و افزایش ۳۰ مگاواتی ظرفیت برق برنامه‌ریزی و اقدام لازم را به‌عمل آورد.

همچنین در راستای بهبود وضعیت ارتباطات، مقرر شد مخابرات منطقه فارس نسبت به نصب سامانه تقویت‌کننده آنتن‌دهی تلفن همراه در محدوده شهرک صنعتی بزرگ شیراز اقدام کند.

در حوزه تأمین آب نیز، مدیرعامل شرکت آبفای شیراز با اعلام آمادگی این شرکت، قول مساعد داد ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از پساب استحصالی تصفیه‌خانه شهر شیراز برای مصارف غیرشرب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تخصیص یابد؛ اقدامی که نقش مؤثری در پایداری فعالیت صنایع و مدیریت منابع آبی خواهد داشت.

جلسه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان فارس برگزار شد.

این جلسه با پیگیری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و در راستای بررسی و پیگیری مطالبات و درخواست‌های صنعتگران، با حضور ابراهیم عزیزی نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس، و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، در محل سالن دیوان محاسبات استان فارس برگزار شد.

در این نشست، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای فارس و توزیع نیروی برق شیراز، آب منطقه‌ای فارس و آبفای شیراز، مدیرکل مخابرات منطقه فارس، همچنین جمعی از فعالان صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، عبدالله رستگار معاون فنی، بختیاری‌نسب معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز حضور داشتند.

در جریان این جلسه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی از جمله ناترازی‌های انرژی، حق ترانزیت برق، تأمین آب شرب پایدار صنایع، تأمین بخشی از آب غیرشرب از منابع جایگزین نظیر استحصال پساب، لزوم اعطای مهلت برای پرداخت صورتحساب‌ها، جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل بدهی، مسائل بیمه‌ای و تأمین اجتماعی و برخی ابهامات مرتبط با قانون کار مطرح شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی به ارائه توضیحات و راهکارهای اجرایی پرداختند.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس