معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۴۷ هزار تن پنبه در پارس آباد مغان تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غفور آقایی گفت: امسال تاکنون میزان تولید پنبه در پارس‌آباد مغان به ۳۵ هزار تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا ۴۷ هزار تن افزایش یابد.

او با اشاره به کشت محصول پنبه در پارس‌آباد مغان افزود: سطح زیر کشت پنبه در این شهرستان در سال جاری حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار بود که بستری مناسب برای دستیابی به این حجم تولید فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: قیمت‌گذاری محصول نیز بر اساس کیفیت و استاندارد‌های تعریف شده صورت گرفته و پنبه‌های باکیفیت پایین‌تر کیلویی ۵۷۰ هزار ریال و پنبه‌های درجه یک و باکیفیت عالی کیلویی ۷۵۰ هزار ریال خریداری می‌شود.

او درباره فرایند خرید و فراوری محصول پنبه در منطقه افزود: شبکه‌ای متشکل از ۱۲ کارخانه فعال و مدرن پنبه‌پاک‌کنی در سطح استان دایر است و این واحد‌ها با هدف حمایت از زنجیره ارزش و رونق اقتصادی منطقه، خرید محصول را به‌صورت نقدی و مستقیم از کشاورزان انجام می‌دهند که این رویه تأثیر بسزایی در رضایت بهره‌برداران و تداوم تولید دارد.

آقایی در زمینه پرداخت به‌موقع مطالبات پنبه کاران استان اظهار کرد: محصول پنبه تولیدی در استان از سوی کارخانه‌ها خریداری شده و مطالبات مالی مرتبط با این خرید‌ها تا امروز به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: این اقدام گامی مهم در جهت تضمین معیشت کشاورزان و تشویق آنها برای تداوم و توسعه کشت این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: تولید پنبه ، کارخانه پنبه پاک کنی ، رونق اقتصادی ، مطالبات پنبه کاران
