شایعاتی پیرامون حضور کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال مصر به گوش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر مصر نتایج قابل قبولی به‌دست نیاورده است و در جام عرب نیز مغلوب تیم اردن شد و همین موضوع باعث شد برخی رسانه‌ها از مذاکرات مصری‌ها با کارلوس کی روش خبر دهند.

فدراسیون فوتبال مصر از پایان همکاری با علاء نبیل مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال مصر خبر داد. پس از انتشار این اخبار، شایعاتی در رسانه‌های فوتبال مصر پیرامون انتصاب قریب‌الوقوع کارلوس کی‌روش به‌عنوان مدیر فنی جدید مصر منتشر شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال مصر، اما اخبار مذاکره با کی‌روش را رد کرد و در این باره گفت: انتشار چنین اخبار نادرستی باعث ایجاد سردرگمی غیرضروری می‌شود.

کی روش به دلیل شناخت از ایران و البته تجربه بالایی که در جام‌های جهانی دارد شانس زیادی برای حضور روی نیمکت تیم مصر دارد و تکذیب این شایعه شاید بنا به دلایلی در این برهه زمانی از سوی فدراسیون فوتبال مصر منتشر شده است.

