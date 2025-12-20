بارش برف در اکثر نقاط استان سبب شد تا مردم مردم چهارمحال و بختیاری پس از سال‌ها، شب یلدا را با برف زمستانی جشن گرفته و شکر گذار این نعمت الهی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - به دنبال فعالیت سامانه بارشی اخیر در چهارمحال و بختیاری، سراسر این استان سفیدپوش شد.

بطوری که در آستانه شب یلدا مردم شهرکرد مرکز استان با ۴ سانتی برف به استقبال بلندترین شب سال می‌روند.

این درحالی است که پس از چند سال کمبود بارش ها، این اولین سالی است که در چهارمحال و بختیاری برف همنشین یلداست.

هواشناسی چهارمحال و بختیاری میزان بارش های اخیر را به واحد میلیمتر، به شرح زیر اعلام کرد:

شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm
آلونی: ۱۰.۲
ارجنک: ۳۴.۴
اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm
امام قیس: ۲۱.۲
ایلبگی: ۲۶.۴ برف  ۱۵cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۴.۷ برف ۱۶cm
بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm
بن: ۵۱.۲  ارتفاع برف ۴۵cm
جونقان: ۲۶.۷
دزک: ۳۰.۴
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۷.۱
دیمه: ۱۹
سامان: ۴۰.۸ برف ۳۱cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۵.۵
سورشجان: ۳۲.۹
شلمزار: ۳۴.۲
فارسان: ۳۶.۹ برف ۳۲cm
فرخ شهر:  ۱۱.۷ ارتفاع برف ۴cm
کوانک:۳۱.۳
کوهرنگ:   ۳۳.۵ برف ۲۶cm  برف کل ۴۶cm
گندمان: ۳۴.۱
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۶.۷
مال خلیفه: ۱۶.۳
هوره: ۱۹.۴

بر اساس این گزارش بیشترین برف پاییزی در کوهرنگ با ۴۶ سانتیمتر، به زمین نشست.

