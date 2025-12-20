باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - به دنبال فعالیت سامانه بارشی اخیر در چهارمحال و بختیاری، سراسر این استان سفیدپوش شد.
بطوری که در آستانه شب یلدا مردم شهرکرد مرکز استان با ۴ سانتی برف به استقبال بلندترین شب سال میروند.
این درحالی است که پس از چند سال کمبود بارش ها، این اولین سالی است که در چهارمحال و بختیاری برف همنشین یلداست.
هواشناسی چهارمحال و بختیاری میزان بارش های اخیر را به واحد میلیمتر، به شرح زیر اعلام کرد:
شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm
آلونی: ۱۰.۲
ارجنک: ۳۴.۴
اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm
امام قیس: ۲۱.۲
ایلبگی: ۲۶.۴ برف ۱۵cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۴.۷ برف ۱۶cm
بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm
بن: ۵۱.۲ ارتفاع برف ۴۵cm
جونقان: ۲۶.۷
دزک: ۳۰.۴
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۷.۱
دیمه: ۱۹
سامان: ۴۰.۸ برف ۳۱cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۵.۵
سورشجان: ۳۲.۹
شلمزار: ۳۴.۲
فارسان: ۳۶.۹ برف ۳۲cm
فرخ شهر: ۱۱.۷ ارتفاع برف ۴cm
کوانک:۳۱.۳
کوهرنگ: ۳۳.۵ برف ۲۶cm برف کل ۴۶cm
گندمان: ۳۴.۱
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۶.۷
مال خلیفه: ۱۶.۳
هوره: ۱۹.۴
بر اساس این گزارش بیشترین برف پاییزی در کوهرنگ با ۴۶ سانتیمتر، به زمین نشست.