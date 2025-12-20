باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - به دنبال فعالیت سامانه بارشی اخیر در چهارمحال و بختیاری، سراسر این استان سفیدپوش شد.

بطوری که در آستانه شب یلدا مردم شهرکرد مرکز استان با ۴ سانتی برف به استقبال بلندترین شب سال می‌روند.

این درحالی است که پس از چند سال کمبود بارش ها، این اولین سالی است که در چهارمحال و بختیاری برف همنشین یلداست.

هواشناسی چهارمحال و بختیاری میزان بارش های اخیر را به واحد میلیمتر، به شرح زیر اعلام کرد:

شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm

آلونی: ۱۰.۲

ارجنک: ۳۴.۴

اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm

امام قیس: ۲۱.۲

ایلبگی: ۲۶.۴ برف ۱۵cm

بازفت: ۱۰.۱

بروجن: ۲۴.۷ برف ۱۶cm

بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm

بن: ۵۱.۲ ارتفاع برف ۴۵cm

جونقان: ۲۶.۷

دزک: ۳۰.۴

دشتک: ۲۳.۹

دوآب صمصامی: ۱۷.۱

دیمه: ۱۹

سامان: ۴۰.۸ برف ۳۱cm

سرخون: ۲۸.۴

سودجان: ۳۵.۵

سورشجان: ۳۲.۹

شلمزار: ۳۴.۲

فارسان: ۳۶.۹ برف ۳۲cm

فرخ شهر: ۱۱.۷ ارتفاع برف ۴cm

کوانک:۳۱.۳

کوهرنگ: ۳۳.۵ برف ۲۶cm برف کل ۴۶cm

گندمان: ۳۴.۱

لردگان: ۸.۳

لیرابی: ۲۶.۷

مال خلیفه: ۱۶.۳

هوره: ۱۹.۴



بر اساس این گزارش بیشترین برف پاییزی در کوهرنگ با ۴۶ سانتیمتر، به زمین نشست.