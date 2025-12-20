رسانه یونانی خبر داد که مهدی طارمی در نبرد با هم تیمی اوکراینی خود بر سر قرارگیری در ترکیب اصلی تیم فوتبال المپیاکوس در حال رقابت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه یونانی «مونوبالا» در گزارشی به بررسی شرایط خط حمله تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و نوشت: با غیبت ایوب الکعبی به دلیل حضور در رقابتهای جام ملتهای آفریقا، سرخوسفیدهای یونان وارد مقطع جدیدی از فصل شدهاند؛ مقطعی که تغییرات مهمی را در ترکیب این تیم به همراه خواهد داشت.
بهترین گلزن المپیاکوس در حال حاضر در اختیار کادر فنی نیست و این تیم باید آخرین بازی خود در سال ۲۰۲۵ را برابر کیفیسیاس برگزار کند؛ مسابقهای که شاگردان خوسه لوئیس مندیلیبار تنها با هدف کسب سه امتیاز به میدان خواهند رفت تا جایگاه خود در صدر جدول ردهبندی را حفظ کنند.
طبق این گزارش، المپیاکوس برای پر کردن جای خالی مهاجم اصلی خود گزینههای قابل اتکایی در اختیار دارد، اما چالش اصلی کادر فنی انتخاب مهاجم ثابت از میان رومان یارمچوک مهاجم اوکراینی و مهدی طارمی بازیکن ایرانی این تیم است؛ دو گزینهای که برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند.
بررسی عملکرد اخیر این تیم، بهویژه در دیدار برابر ایراکلیس، نشان میدهد که یارمچوک در شرایط فعلی شانس بیشتری نسبت به طارمی برای حضور در ترکیب ابتدایی دارد. این موضوع در حالی مطرح میشود که مندیلیبار تنها دو مهاجم تخصصی در اختیار دارد و معمولاً ترجیح میدهد تیمش را با یک مهاجم هدف به میدان بفرستد.
در حال حاضر، یارمچوک به دلایل فنی مشخصی نسبت به طارمی در اولویت قرار گرفته است. این مهاجم ۳۰ ساله توانایی بالاتری در اجرای پرس از جلو و اعمال فشار بر مدافعان میانی حریف دارد؛ ویژگیای که نقش مهمی در سبک بازی سرمربی باسکی المپیاکوس ایفا میکند. او فصل گذشته نیز در مواقعی که بهعنوان مهاجم تنها بازی کرد، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.
در عین حال، شرایط فعلی خط حمله المپیاکوس امیدوارکننده توصیف شده است؛ چرا که هر دو مهاجم تیم از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار هستند. مهدی طارمی نیز در هفتههای اخیر روند رو به رشدی داشته و از نظر آمار گلزنی، عملکرد قابل توجهی را ثبت کرده است.
در پایان این گزارش آمده است که امکان استفاده همزمان از هر دو مهاجم در برخی مسابقات وجود دارد؛ چرا که طارمی پیش از این نشان داده در سیستمهایی که در کنار یک مهاجم دیگر بازی میکند، میتواند تأثیرگذاری بالایی در فاز هجومی تیم داشته باشد.