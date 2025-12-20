تیم ملی فوتسال ازبکستان در دیدار دوستانه و تدارکاتی موفق شد روسیه را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های دوستانه فوتسال تیم ملی ازبکستان موفق شد ۳ بر ۲ از سد تیم روسیه عبور کند. ازبک‌ها نشان دادند پس از پیروزی تیم فوتبال این کشور بر مصر در تورنمنت ۴ جانبه امارات و غلبه بر ایران در دیدار فینال، عزم خود را برای نتایج قابل قبول در جام جهانی جزم کرده‌اند.

ازبکستان در سال‌های اخیر برای فوتسال و دیگر رشته‌های ما حریفی قدرتمند شده‌اند و شاید قدرت این تیم در رشته‌های غیر فوتبال نیز زنگ خطری برای ورزش کشورمان باشد.

در بازی‌های کشور‌های اسلامی، بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و در رقابت‌های قهرمانی معلولان در امارات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

ازبک‌ها در جام جهانی فوتبال در مرحله گروهی نیز حضور دارند و باید با تیم‌های پرتغال و یکی از تیم‌های دیدار پلی آف (کنگو، نیوکالدونیا، جامائیکا) و کلمبیا رو‌به‌رو شود و ازبک‌ها امیدوارند در اولین حضورشان در جام جهانی طعم صعود را بچشند.