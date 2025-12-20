باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه گالوپ در گزارشی وضعیت ایالت‌های آمریکا را بر اساس میزان دسترسی، هزینه‌ها و کیفیت خدمات درمانی مقایسه کرده و باعث این ایجاد این سوال بین مخاطبان شده که بهترین ایالت برای مریض شدن کجاست؟

بر اساس این گزارش، ایالت آیووا براساس ۳ پارامتر کیفیت، هزینه و دسترسی در صدر فهرست قرار گرفته و در انتهای همین فهرست ایالت آلاسکا قرار دارد.

در ادامه این گزارش آمده، ۸۹ درصد آمریکایی‌ها معتقدند که هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، بیش از حد بالا است.۴۴ نیز گفته‌اند درصد از افراد گفتند که آخرین تجربه درمانی‌شان ارزش هزینه پرداختی را نداشته است.

حدود ۳ از هر ۱۰ آمریکایی (۳۰ درصد) در سال گذشته به دلیل هزینه بالا، از انجام تست، معاینه یا درمان توصیه‌شده خودداری کرده‌اند. ۳۶ درصد نگران یا بسیار نگران هستند که در ۱۲ ماه آینده نتوانند هزینه دارو‌های تجویزی مورد نیاز خانوار خود را پرداخت کنند.

