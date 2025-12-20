باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری کییف ایندیپندنت یک شبکه جهانی از جمعآوریکنندگان کمکهای مالی فریبنده برای سرطان را ردیابی کرده که از کودکان بیمار اوکراینی برای جمعآوری میلیونها دلار استفاده میکنند و ردی از شرکتهایی را کشف کرد که تا ایالات متحده و اسرائیل امتداد دارند.
شبکهای از سازمانهای غیرانتفاعی، کمپینهای جمعآوری کمک مالی در مقیاس بزرگ را اجرا میکنند که ادعا میکنند از کودکان اوکراینی مبتلا به سرطان حمایت میکنند، اما به نظر میرسد کمتر از ۱٪ از وجوه جمعآوری شده به کودکان میرسد. این سازمانها عمدتاً در ایالات متحده مستقر هستند، اما با اسرائیل ارتباط دارند - که در نامهای عبری و ارتباط با یک سازمان همنام در اسرائیل منعکس شده است.
گردآورندگان کمکهای مالی اغلب از اطلاعات نادرست در مورد تشخیص، پیشینه و نام کودکان استفاده میکنند و در مورد مشروعیت این کمپینها تردید ایجاد میکنند.
«امید برای زندگی» یکی از سازمانهای کلیدی پشت این کمپینها، اذعان میکند که ۷۰ تا ۸۰ درصد از بودجه جمعآوریشده صرف تبلیغات میشود و تنها بخش کوچکی برای هدف واقعی باقی میماند.
بیانیه «امید برای زندگی» نشان میدهد که هزینههای تبلیغات برای یک کودک به ۴۰۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰۰ دلار میرسد، که با شیوههای جمعآوری کمکهای مالی شفاف و آزمایششده در طول زمان مطابقت ندارد و نگرانیهایی را در مورد سوءاستفاده احتمالی از بودجه ایجاد میکند.
هنگام گشت و گذار در فیسبوک یا اینستاگرام، ممکن است با تبلیغاتی مواجه شوید که کودکی گریان را در تخت بیمارستان نشان میدهد، همراه با درخواستی دلخراش برای کمک مالی برای درمان سرطان کودک. این پیام همیشه فوری است و بیان میکند که کودکی از نوع شدیدی از سرطان رنج میبرد و نیاز به درمان در آمریکا دارد.
این تبلیغات در سراسر جهان ظاهر میشوند و مخاطبان محلی را به زبانهای مختلف از انگلیسی و آلمانی گرفته تا بلغاری، دانمارکی، چکی، فرانسوی، کرواتی و بسیاری دیگر هدف قرار میدهند. اما در پشت این تصاویر دلخراش، تحقیقات ما نشان میدهد که بیشتر پول جمعآوریشده هرگز به کودکانی که قرار است به آنها کمک شود، نمیرسد.
کییف ایندیپندنت چندین کودک و والدین آنها را که در این کمپینها حضور داشتند، شناسایی کرد و دریافت که آنها در اوکراین زندگی میکنند و هیچ برنامهای برای دریافت درمان در ایالات متحده ندارند. هر خانواده کمتر از ۲۰۰۰ دلار از ۶۰۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ دلار مورد نظر برای جمعآوری را دریافت کرده است. علاوه بر این، تحقیقات، شبکه پشت کل عملیات جمعآوری کمک مالی را ردیابی کرد.
کمپین برای دنیل ۷ ساله
از ژوئیه ۲۰۲۵، تبلیغاتی با حضور یک پسر ۷ ساله به نام دانیل به صورت آنلاین در حال پخش است. این تبلیغات که در کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، بلغارستان و لیتوانی و سایر کشورها نمایش داده میشوند، درخواست کمک برای پوشش هزینههای درمان سرطان او را دارند.
این کمپین به دنبال جمعآوری ۵۸۵،۷۹۶ یورو (۶۹۰،۰۰۰ دلار) از طریق پیپال یا کمکهای مستقیم کارت اعتباری است. تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، این کمپین ۵۳۲،۳۷۶ یورو (۶۲۲،۶۶۹ دلار) از ۱۵،۲۲۳ اهداکننده جمعآوری کرده است.
اولین چیزی که بینندگان میبینند، ویدئویی از کودکی گریان است که روی تخت بیمارستان دراز کشیده و تحت درمان است، در حالی که مادرش او را دلداری میدهد.
صفحه کمپین شامل متنی است که گفته میشود توسط پدر کودک نوشته شده است و داستان دلخراش مبارزه پسرش با سرطان را شرح میدهد و درخواست کمک مالی برای تأمین هزینه درمان او در سن دیگو، کالیفرنیا را دارد.
پیام اینگونه آغاز میشود: «نمیتوانم از درد تماشای از دست رفتن تدریجیاش دست بردارم. دیگر طاقت ندارم. پسرم فقط هفت سال دارد، قبلاً دور خانه میدوید و میخندید. حالا به سختی میتواند پاهایش را تکان دهد.»
این کمپین ادعا میکند که دنیل به گلیومای منتشر خط میانی، یک سرطان مغز نادر و تهاجمی مبتلا است. هر کمک مالی به همراه نام اهداکننده و مبلغ پرداختی به صورت عمومی نمایش داده میشود و بسیاری از آنها پیامهای حمایتی برای دنیل و خانوادهاش میگذارند. صحت کمکهای مالی را نمیتوان به طور کامل تأیید کرد، اما چندین اهداکنندهای که با آنها تماس گرفتیم تأیید کردند که این کمکها را انجام دادهاند.
با این وجود، این کمپین با افزایش شک و تردید، به ویژه در ردیت و فیسبوک مواجه شده است، جایی که کاربران در مورد مشروعیت آن تردیدهایی را مطرح کردهاند.
تعداد انگشتشماری از رسانهها در سراسر جهان در مورد این جمعآوری کمکهای مالی گزارش دادهاند و به دلیل اطلاعات نامشخص در مورد فعالیتها و سابقه سازمانها، فقدان مدارک پزشکی و عدم شفافیت در مورد نحوه استفاده از کمکهای مالی، آنها را به عنوان کلاهبرداری بالقوه معرفی کردهاند. با این حال، اکثر نشریات قادر به شناسایی کودکانی که در این جمعآوری کمکهای مالی حضور داشتند، نبودند.
روزنامه کییف ایندیپندنت با استفاده از ترکیبی از جستجوی معکوس تصویر و ابزارهای تشخیص چهره، ۱۱ کودک اوکراینی را که در این کمپینهای بینالمللی حضور داشتند، شناسایی و با چهار خانواده صحبت کرد. هر چهار نفر از اینکه فهمیدند چنین مبالغ هنگفتی برای فرزندانشان جمعآوری شده است، شگفتزده شدند، زیرا تقریباً هیچکدام از این مبالغ به دست آنها نرسیده بود.
داستانهای واقعی پشت تماسهای جمعآوری کمک مالی مشکوک
پسری که در این کمپین به عنوان دنیل حضور داشت، در واقع یک کودک اوکراینی به نام دنیل بود که در اوکراین زندگی میکند. ما با مادر پسر، کاترینا کوتلنیکووا صحبت کردیم که از شنیدن اینکه پسرش در چنین مراسم جمعآوری کمک مالی مورد استفاده قرار گرفته، شوکه شد، زیرا گفت که بیشتر اطلاعات ارائه شده در مورد او نادرست است.
تشخیص واقعی دنیل، سرطان خون است، نه گلیومای منتشر خط میانی و او به صورت محلی در چرنیوتسی، شهری در غرب اوکراین تحت درمان قرار میگیرد. این خانواده، برخلاف ادعای کمپین، به دنبال درمان در ایالات متحده نیستند.
کوتلنیکووا به ما گفت: «ما در چرنیوتسی تحت درمان هستیم و قصد نداشتیم جایی برویم؛ خدا را شکر هنوز چنین نیازی وجود ندارد، هرچند وضعیت کودک وخیم است.»
روزنامه کییف ایندیپندنت از طریق تحقیقات، کمپینهای دیگری را پیدا کرده است که در آنها کودکان اوکراینی دیگری حضور داشتند که ظاهراً در همان کلینیک در چرنیوتسی از آنها عکس گرفته شده بود. به نظر میرسد این داستانها به همان شیوه ساخته شدهاند و ادعا میکنند که آن کودکان، کلینیکی برای درمان در ایالات متحده پیدا کردهاند و به طور متوسط به دنبال جمعآوری ۶۵۰،۰۰۰ دلار هستند.
به گزارش این روزنامه، با استفاده از تشخیص چهره و جستجوی معکوس تصویر، سه والدین اوکراینی دیگر را شناسایی کردیم که فرزندانشان در این کمپینها مورد استفاده قرار گرفته بودند. این به ما کمک کرد تا درک واضحتری از کل فرآیند، از اطلاعرسانی اولیه تا راهاندازی جمعآوری کمک مالی به دست آوریم.
چند والدین به ما گفتند که در بیمارستانهای اوکراین، زنی به نام تایا به آنها مراجعه کرده و پیشنهاد حمایت مالی برای درمان فرزندشان را داده است، یا پزشکان به آنها توصیه کردهاند که با او تماس بگیرند.
"تایا" از والدین میخواهد که فرمی را با مشخصات فرزندشان، از جمله اطلاعات پزشکی، تکمیل کنند و چند عکس بگیرند، که سپس آنها را برای به اصطلاح حامیان مالی خارجی که نام آنها را به والدین فاش نمیکند، ارسال میکند. کودکان منتخب و والدینشان برای عکاسی و فیلمبرداری حرفهای به کلینیک در چرنیوتسی میآیند. سپس والدین آنها ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار پول نقد به عنوان کمک یکباره از حامیان مالی دریافت میکنند.
والدین رسیدی را امضا میکنند که تأیید میکند وجوه دریافت شده است و به استفاده از عکسها و فیلمها برای «گزارش» به حامیان مالی رضایت میدهند. «تایا» همچنین به والدین این گزینه را میدهد که توافقنامهای را امضا کنند که اجازه استفاده از تصاویر و فیلمهای فرزندشان را در کمپینهای جمعآوری کمک مالی میدهد.
کوتلنیکووا با این فکر که این کار حمایت مالی بیشتری را به همراه خواهد داشت، بدون خواندن امضا کرد. او گفت: «آنها کمک خود را ارائه دادند. من موافقت کردم، زیرا کودک بیمار است و در هر صورت به پول نیاز است.»
مادر دیگری، ناتالیا پولیانسکا، گفت که پس از عکاسی و فیلمبرداری از پسرش ماکسیم در بیمارستان در سال ۲۰۲۴، ۵۰۰۰۰ دلار (۱۱۸۱ دلار) دریافت کرده است. او گفت که دیگر هرگز پولی دریافت نکرده است - و هرگز به او قولی داده نشده است. با این حال، روزنامه کی یف ایندیپندنت یک کمپین جمعآوری کمک مالی فعال برای ماکسیم - که با نام الکس ثبت شده بود - کشف کرد که ادعا میکرد بیش از ۷۰۰۰۰۰ دلار برای درمان او جمعآوری کرده است. وقتی کی یف ایندیپندنت در نوامبر ۲۰۲۵ از این سازمان در این مورد سوال کرد، این کمپین حذف شد. والدین سه کودک به کی یف ایندیپندنت گفتند که با کمپینهای جمعآوری کمک مالی موافقت کردهاند، اما از اینکه از اطلاعات نادرست استفاده خواهند کرد، بیاطلاع بودهاند. در موارد آنها، تشخیص بیماری، داستانهای پسزمینه و حتی نام فرزندانشان تغییر داده شده بود. علاوه بر این، هیچ یک از آنها نمیدانستند که این کمپینها به دنبال جمعآوری این همه پول هستند.
به نظر میرسد که جمعآوریکنندگان کمکهای مالی، نام کودکان و والدین را انگلیسی میکنند تا بینالمللیتر به نظر برسند و اغلب نامها را به طور کامل تغییر میدهند. به عنوان مثال، نام اوکراینی ماکسیم در یک کمپین جمعآوری کمک مالی به الکس تغییر یافت؛ سرهی به اندرو، ایوان به دیوید و نام یکی از مادران از آناستازیا به جسیکا تغییر یافت.
«تایا»: واسطهای که خانوادههای اوکراینی را به مراکز جمعآوری کمکهای مالی متصل میکند
روزنامه کی یف ایندیپندنت، «تایا» را به عنوان تتیانا خلیافکا، مدیر روابط عمومی مرکز پزشکی اوکراینی-سوئدی آنجلهولم در چرنیوتسی شناسایی کرد.
روزنامه کی یف ایندیپندنت عکسهای استفاده شده در کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی را بررسی کرد و تأیید کرد که حداقل از ۱۱ کودک اوکراینی و والدینشان در داخل مرکز پزشکی آنجلهولم عکس گرفته شده است. آنها در آنجا تحت درمان قرار نگرفتند - این مرکز فقط برای عکس گرفتن استفاده میشد.
یکی از مادران گزارش داد که تایا هماهنگی عکاسی و فیلمبرداری در داخل کلینیک را بر عهده داشته، در حالی که دو مرد که او را همراهی میکردند فیلمبرداری را انجام میدادند. او از آنها به عنوان «پدر و پسر» یاد کرد. مادر دوم اظهار داشت که فقط یک مرد با تایا بوده است. هر دو شهادت نشان میدهد که مرد مورد نظر، پسر تایا، اوله خلیافکا، است که او نیز با نام الکس کوهن شناخته میشود.
وقتی روزنامه کی یف ایندیپندنت با او تماس گرفت و در مورد عکاسیها پرسید، او گفت که او را با شخص دیگری اشتباه گرفتهاند و تلفن را قطع کرد.
روزنامه کی یف ایندیپندنت به کارت ویزیتی دست یافت که خالیاوکا در یک کنفرانس پزشکی به یک کارمند بیمارستان کودکان داده بود تا بتوانند والدین را به او ارجاع دهند.
ردپای موسسه آمریکایی در جمع آوری کمک های مالی
مرکز پزشکی آنجلهولم به روزنامه کی یف ایندیپندنت گفت که «این کلینیک هرگز عکسبرداری یا فیلمبرداری از کودکان مبتلا به سرطان و والدین آنها را سازماندهی یا انجام نداده است» و هیچ اطلاعی نداشته که عکسها یا ویدئوهای گرفته شده از کودکان در کلینیک برای جمعآوری کمکهای مالی استفاده شده است.
آنها هرگونه دخالت در کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی برای درمان کودکان مبتلا به سرطان را تکذیب کردند: «کلینیک ما به هیچ شکلی چنین فعالیتهایی را انجام، آغاز، حمایت یا در آنها شرکت نمیکند.»
با این حال، این کلینیک اعلام کرد که به درخواست یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی، اقامت کوتاه مدت رایگان را برای کودکان مبتلا به سرطان که ظاهراً از چرنیوتسی عبور میکردند، فراهم میکند.
این کلینیک درخواستی را که از سازمان غیرانتفاعی آمریکایی «امید برای زندگی» (ثبتشده با نام تیکوا لچایم) در فوریه ۲۰۲۴ دریافت کرده بود، به روزنامه کی یف ایندیپندنت ارائه داد. در آن، این سازمان غیرانتفاعی از کلینیک خواسته بود که در طول اقامتشان در چرنیوتسی، اقامت خیریه و رایگانی را برای والدین و فرزندشان، به همراه نمایندهای از «امید برای زندگی» فراهم کند.
در این درخواست آمده است: «این کار برای اطمینان از مکانی راحت برای استراحت در مدت زمان انتظار برای بازگشت به خانه، تقریباً دو تا سه ساعت، انجام میشود.» مرکز پزشکی آنگلهولم تأیید کرد که «امید برای زندگی» مستقیماً با کارمند کلینیک، خلیافکا، در مورد این ترتیبات تماس گرفته است. کلینیک بدون اطلاع از اینکه «اقامتهای خیریه» در واقع عکسبرداری هستند، اجازه خود را صادر کرده است.
این کلینیک همچنین اعلام کرد که پس از کشف نقش کارمندشان، تتیانا خلیافکا («تایا») در این کمپینها تصمیم گرفتند «با توجه به حقایق کشفشده و استفاده از وظایف رسمی برای اهداف شخصی» به کار او پایان دهند.
«تایا» در حال هماهنگی عکاسی و فیلمبرداری صحنهسازیشده برای کودکان و والدینشان در کلینیک بود و این تصور را ایجاد میکرد که آنها تحت درمان هستند. یکی از مادران به ما گفت که در واقع، کودکان فقط چند ساعت در طول دو روز را در کلینیک گذراندند، بین اتاقها حرکت میکردند و لباسهایشان را عوض میکردند تا به عنوان بیمار ظاهر شوند.
در بیانیهای که برای روزنامهنگار کیف ایندیپندنت ارسال شد، «تایا» گفت که این عکاسیها را داوطلبانه و بدون دستمزد و صرفاً با انگیزه کمک به کودکان سرطانی سازماندهی کرده است. او توضیح داد که این ابتکار از سوی سازمان آمریکایی «امید برای زندگی» مطرح شده است که با ایده همکاری برای ارائه حمایت مالی به کودکان نیازمند به او مراجعه کرده است.
شبکه آمریکایی سازمانهای غیرانتفاعی پشت جمعآوری کمکهای مالی
روزنامه کی یف ایندیپندنت وبسایتهایی را که میزبان کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی برای حداقل ۱۱ کودک اوکراینی مبتلا به سرطان هستند، تجزیه و تحلیل کرد. اطلاعات تماس موجود در این سایتها نشان میدهد که آنها توسط سازمانهای غیرانتفاعی زیر اداره میشوند:
شرکت تیکوا لچیم (نام عبری امید برای زندگی)
شرکت طلوع یک کودک
شرکت آفتاب برای کودکان
شرکت دعا برای زندگی
شرکت امید زندگی
شرکت شتیبل گور لیمیتد
شرکت خیریه سنت رافائل
شرکت چنس لتیکو ("لتیکو" در عبری به معنای "امید" است)
به نظر میرسد این شرکتها یک شبکه هستند - برخی رئیس یکسانی دارند، برخی دیگر یک کمپین جمعآوری کمکهای مالی را با هم اداره کردهاند. همه در ایالات متحده ثبت شدهاند، به جز شرکت شتیبل گور لیمیتد ثبت شده در انگلیس که یک آدرس تماس در ایالات متحده را در صفحه کمپین خود فهرست میکند.
این شبکه با اسرائیل ارتباط دارد. کمپینها بر روی یک پلتفرم اسرائیلی میزبانی میشوند. یک سازمان ثبتشده در اسرائیل به نام تیکوا لچایم که به نظر میرسد با سازمان غیرانتفاعی آمریکایی با همین نام مرتبط است، اما جمعآوری کمکهای مالی کودکان را مدیریت نکرده است. نسخه بایگانیشده وبسایت سازمان غیرانتفاعی ثبتشده در ایالات متحده، شرکت چنس لتیکو، در صفحه عبری خود آدرسی در اسرائیل را فهرست میکند.
در تحقیقات اخیر در مورد کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی مشابه، بیبیسی به آدرسهای ثبتشده برای چنس لتیکو در ایالات متحده و اسرائیل سفر کرد، اما هیچ نشانهای از این سازمان پیدا نکرد.
به نظر میرسد شرکت ثبتشده در ایالات متحده، تیکوا لچایم، سازمان مرکزی این شبکه باشد: نمایندگان آنها از طریق "تایا" با خانوادههای اوکراینی که فرزندانشان در کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی حضور داشتند، در تماس بودند.
ثبتهای عمومی ایالتی ایالات متحده، مدیران و روسای برخی از سازمانهای پشت این جمعآوری کمکهای مالی را فهرست میکنند. با این حال، روزنامهنگاران نتوانستند از طریق تحقیقات منبع باز اطلاعات بیشتری در مورد آنها پیدا کنند.
فرم ۹۹۰ (ثبت مالیات سازمانهای غیرانتفاعی ایالات متحده) شرکت تیکوا لچیم در سال ۲۰۲۴ تنها یک نفر، یومتوف استرن، را به عنوان رئیس خود فهرست میکند.
کی یف ایندیپندنت با استفاده از ابزارهای OSINT، این نام را تا یک دانشجوی ۲۱ ساله در دانشگاه سیتی نیویورک - در همان ایالتی که امید برای زندگی در آن ثبت شده است - ردیابی کرد. روزنامهنگاران از طریق رسانههای اجتماعی با اوگنف تماس گرفتند و سعی کردند از طریق تلفن با او تماس بگیرند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.
این سازمانهای غیرانتفاعی به سوالات کی یف ایندیپندنت پاسخی ندادند. همه کمپینها از طریق پلتفرم اسرائیلی Geev میزبانی میشوند که ابزارهای جمعآوری کمکهای مالی را ارائه میدهد، اما اطلاعات کمی در مورد سازمانهای غیرانتفاعی که کمپینها را اداره میکنند، فاش میکند. معمولاً فقط یک خط تلفن ثابت - که پاسخ نمیدهد - و یک ایمیل را نشان می دهد که به سازمانهای غیرانتفاعی اجازه میدهد تقریباً ناشناس بمانند.
جالب است که تقریباً همه این صفحات کمپین فیسبوک برای کاربرانی که از یک آدرس IP اوکراینی به آنها دسترسی دارند، مسدود شدهاند - که شانس دیدن آنها توسط خانوادههای کودکان را کاهش میدهد.
در نهایت این پول کجا میرود؟
کمپینهای آنلاین این شبکه صدها هزار دلار برای هر کودک جمعآوری میکنند، اما خانوادههایی که کی یف ایندیپندنت با آنها صحبت کرد، هرگز این پول را ندیدهاند. این پول کجا میرود؟
خلیافکا، که با نام مستعار «تایا» شناخته میشود، گفت که نمیتواند بگوید پول چگونه توزیع شده است و ادعا کرد که مشارکت او زمانی پایان یافت که والدین توافقنامه را امضا کردند و پاداش مالی اولیه خود را که معمولاً ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار بود، بر اساس اطلاعات والدین دریافت کردند.
او گفت از آن لحظه، جمعآوریکنندگان کمکهای مالی مسئول مدیریت کمپینها و بهروزرسانی والدین در مورد پیشرفت کار خود بودند.
والدینی که با آنها تماس گرفتیم تأیید کردند که پس از آن، گاهی اوقات تماسهایی دریافت میکنند؛ این تماسها از شمارههای بینالمللی مختلف به زبان روسی انجام میشوند و اغلب به دلیل ارتباطات ضعیف والدین را در مورد کمپینها با ابهامات مواجه میکنند.
وقتی از «تایا» پرسیده شد که چه کسی با او در ارتباط بوده است، او شماره تلفنی در ایالات متحده برای مردی به نام مایکل ارائه داد که ظاهراً در خدمات مشتریان سازمان «امید برای زندگی» (شرکت تیکوا لچایم) کار میکند. در همین حال، ابزارهای OSINT نشان میدهند که همین شماره با یومتوف استرن، رئیس ادعایی تیکوا لچایم نیز مرتبط است. «تایا» گفت که آنها به زبان عبری صحبت میکنند.
او همچنین نمونهای از توافقنامهای را که والدین برای شرکت در کمپین ملزم به امضای آن هستند، با ما به اشتراک گذاشت. بخش ۴ بیان میکند که خانوادهها بسته به «موفقیت کمپین تبلیغاتی»، حق دریافت هزینهای از ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار را دارند که بخشی از آن از قبل پرداخت میشود و انتقالهای اضافی «هر ۶۰ روز پس از کسر هزینههای مربوط به کمپین» انجام میشود.
بر اساس میانگین مجموع کمکهای مالی کمپین که ۵۵۰،۰۰۰ تا ۶۰۰،۰۰۰ یورو (۶۴۰۴۲۰ تا ۶۹۸،۶۴۰ دلار) است، پرداختهای وعده داده شده تقریباً ۱ تا ۲ درصد از کل وجوه جمعآوریشده برای هر کودک را تشکیل میدهد. نکته قابل توجه این است که در این توافقنامه، هدف کلی کمپین فاش نشده است.
مایکل، نمایندهی سازمان خیریهی «امید برای زندگی»، به روزنامهی «کییف ایندیپندنت» گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل مبلغ نمایش داده شده به تبلیغات برای تبلیغ کمپین اختصاص داده میشود. پس از کمیسیونهای پلتفرم، این سازمان غیرانتفاعی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد از پول جمعآوریشده را دریافت میکند. از این مبلغ، بخشی را برای هزینههای عملیاتی نگه میدارد. او مشخص نکرد که در نهایت چه مقدار به والدین میرسد.
مایکل گفت: «اگر ۳۰۰۰۰۰ دلار باشد، شاید ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ دلار یا ۶۰۰۰۰ دلار دریافت کنیم و از این مبلغ، هزینههایی داریم - برای ساخت ویدئوها و عکسها و هر چه باقی میماند را صرف خانواده میکنیم.»
ویاچسلاو بیکوف، مدیرعامل تابلتوکی، بنیاد خیریه پیشرو در اوکراین برای کودکان مبتلا به سرطان که تأمینکنندگان مالی خود را افشا و گزارشهای مالی را منتشر میکند، چنین نسبتهایی را «خارج از استانداردهای جهانی» و «کاملاً غیرقابل توجیه» خواند.
او گفت: «در سطح جهانی، من نسبت قابل قبول (هزینه جمعآوری کمکهای مالی) را تقریباً ۱۰٪ تا ۲۵٪ میدانم.» استاندارد ایجاب میکند که حدود ۸۲٪ از بودجه مستقیماً به کمکها اختصاص یابد.
کاترینا کوتلنیکوفا، مادر دنیل گفت که در ماه نوامبر به او قول مقداری پول داده شده بود، اما هنوز چیزی دریافت نکرده است. وقتی روزنامه کی یف ایندیپندنت صفحه کمپین را به او نشان داد، از هدف کمپین - بیش از ۶۹۰ هزار دلار - شگفتزده شد. تا اوایل دسامبر، ۹۰ درصد از بودجه جمعآوری شده بود.
منبع: کییف ایندیپندنت